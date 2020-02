A stílusosan megválasztott ágyvég nagyban meghatározhatja a helyiség hangulatát

A megfelelő ágyvég kiválasztása legalább olyan fontos, mint az adott helyiség falának színe. Amellett, hogy meghatározza a szoba hangulatát, a pihentető alváshoz is hozzájárul. Egy ízléses, dekoratív ágyvéghez nem is feltétlenül kell mélyen a zsebünkbe nyúlnunk.

Aki szeret az ágyban ülve olvasni, az tudja, a megfelelően kiválasztott ágyvég milyen jó szolgálatot tehet. Amellett, hogy kényelmes és puha, a falat is megvédi a szennyeződésektől. Egy jól kiválasztott darab a szoba ékessége lehet.

Lehet akár rusztikus, elegáns, romantikus, bohém vagy egyedi készítésű is, így a különböző stílusokat a saját ízlésünkre formálhatjuk.

Egy kis kézügyességgel és türelemmel magunk is elkészíthetjük álmaink darabját, de egy asztalos segítségét is igénybe vehetjük.

Legtöbb esetben fából készülnek, ami sokoldalú anyag, remekül kihasználhatjuk a benne rejlő lehetőségeket. Ha a rusztikus stílus szerelmesei vagyunk, a fából készült ágyvéget gyakorlatilag nekünk találták ki. A natúr fát lakkozhatjuk vagy színezhetjük is, ezáltal még jobban a saját ízlésvilágunkat tükrözi a végeredmény. Az ágyvég méretével is kísérletezhetünk: akár egészen a mennyezetig felhozva is csodálatosan mutathat. A normál méretű kivitelt feldobhatjuk például egy szép szőnyeggel, vagy burkolhatjuk szivaccsal és bársonnyal is. Így nem maradhat el az egyedi és különleges hatás.

Ha nem ér a plafonig, tehetünk fölé akár képet is. Egy nyugodtságot sugárzó tájkép vagy akár egy családi fotó is remek választás lehet. Az újrahasznosítás kedvelői akár egy régi, ám újrafestett ablakkeretet is felakaszthatnak az ágy fölé, így igazán egyedi megoldást hozhatunk létre. Az ablakkeretbe tehetünk akár képeket, tükröt, de üresen is nagyon jól mutathat. Az évszakhoz illő dekoráció szintén jó választás lehet: télen dekoráljuk égősorral, a tavaszi hónapokban akár selyemvirággal vagy saját készítésű tavaszi díszekkel is feldobhatjuk. Akár mintás tapétával vagy erősebb falszínnel is fokozhatjuk az ágyvégünk körüli rész hangulatát. A modern stílus kedvelőinek a mintás ágyvég lehet az ideális választás. Ehhez költséghatékony és ötletes megoldás lehet, ha mi magunk festjük fel az ágyvégre vagy a falra a mintázatot. Ezt akár családilag is kivitelezhetjük, így a gyerekeket is bevonva nem csak egyedi és modern lesz az életterünk ezen része, de családi emlékként is szolgálhat.

Ezek mellett különböző fapanelek és textilből készült, melegséget sugárzó falvédők közül is válogathatunk. Dekorléccel körbekeretezve lambériás hatást érhetünk el. Az elegáns stílus kedvelői akár baldachint is készíthetnek az ágy fölé, vagy aranykeretes antik tükröt is tehetnek a falra. Az ágyvég mellett nem szabad megfeledkeznünk a puha párnákról sem, hiszen hátradőlve az olvasás és a tévézés így lesz igazán kényelmes.