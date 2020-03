A pasztellszínek most is hódítanak

Bár a falak színét nem szoktuk évente változtatni, de ha valaki épp felújítás előtt áll, vagy csak szeretné megújítani az otthonát, nem árt tisztában lenni az aktuális trendekkel.

Mint korábban megírtuk, az idén a Pantone színügynökség döntése alapján a klasszikus kék lett az év színe. A nyugalmat árasztó árnyalat szobánk falán is kitűnő. Elsőre talán merésznek tűnhet ez a szín, de ha a helyiségnek csak az egyik falát festjük kékre, vagy dekorációs jelleggel széles kék sá­vokat viszünk fel az egyik falra, akkor egyszerre kaphatunk elegáns és természetes végeredményt.

A fehér talán az egyetlen olyan falszín, amely sosem megy ki a divatból. Időtlen és állandó, egyszerre nyújt modern és hagyományos érzetet. Gyakorlatilag bármelyik helyiségben alkalmazható, hiszen a fürdőszobában ugyanúgy megállja a helyét, mint a hálószobában.

A pasztellszínek a bútorok és a lakástextilek területén is hódítanak már néhány éve. Amennyiben nyugodt, meghitt belső teret szeretnénk teremteni, kiváló választás lehet például a rózsaszín, a szürke vagy a zöld szín pasztellváltozata. Üdítő hatásuk miatt a narancsos árnyalatok is igen népszerűek az idei évben. Ezekkel az árnyalatokkal egyszerre érhetünk el figyelemfelkeltő, modern és otthonos hatást. Emellett a mentás árnyalatokkal és a barnás tónusú színekkel is trendivé és otthonossá varázsolhatjuk életterünket, ne riadjunk vissza a sötétebb színektől.