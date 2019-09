A padlófűtés előnyei, hátrányai

A padlófűtés sokak szerint az egyik legjobb, ami fűtés szempontjából az emberrel és a lakásával történhet. Akinek az ár-érték arány és a hatékonyság fontos, érdemes meggondolnia felújításkor, építkezéskor.

A padlófűtés működhet gáz-, villany- vagy éppen vegyes tüzelésű kazánról is, éppen ezért érdemes átgondolni, ha valaki ilyen megoldáson töri a fejét. A radiátoros fűtésrendszer kialakításánál sem drágább, sőt, sok esetben olcsóbban jön ki a padlófűtés – ami szintén fontos szempont tervezéskor. S míg a radiátor felfűtéséhez 50–70 fokos vízre van szükség, addig a padlófűtéshez 30 fokos is elég – ami pedig a rezsiköltségekben jelent pozitívumot, hiszen kevesebb energiát igényel a hőmérséklet előállítása.

A tapasztaltak szerint a padlófűtés egyenletes hőt biztosít a lakás minden pontján, ellenben a radiátor hője elsősorban ott érezhető, ahol maga a fűtésrendszer található. Másrészt viszont – mondják –, nehezebben melegszik fel a padlófűtés, viszont éppen ezért lassabban is hűl ki. A padlófűtés kerámiaburkolattal a leghatékonyabb, parkettával kevésbé jól működik. Éppen ezért mondják azt, akik használják a padlófűtést, hogy nem tesz jót a hatékonyságnak a szőnyeg, illetve az sem, ha túl sok bútor van az adott térben. Lerakáskor az alászigetelést és a tekerés kialakítását tartják fontosnak. Ha előre lehet tudni, hol lesz több bútor, ott lehet ritkább a csőrendszer, a nagy felületű ablakok közelében ellenben sűrűbb – így elkerülhető a párásodás is. Ellenben a kanapé is jó meleg lesz tőle, ha alatta is rendesen fűt a rendszer…

A padlófűtés ellen a por keringetését szokták felhozni, főleg ott, ahol babák is vannak, akik sokat másznak a földön. De azt, hogy porosabb lenne a lakás vagy intenzívebb lenne a por a padló közelében, ha benne van a fűtés, nem sok minden támasztja alá. Főleg ugye, ha az ember rendszeresen takarít… Az asztmások figyelmét is fel szokták hívni arra, hogy a szálló por padlófűtés esetén erőteljesebb, hiszen a meleg levegő felfelé száll, s viszi magával a porcicákat… Ugyanígy a visszeres lábúak számára is ellenjavallják a padlófűtést, mondván, hogy az alsó területen halmozódó hőtől jobban és előbb kitágulnak az erek. Bár ehhez meglehetősen hosszú távon, sokáig kell a padló közelében tartani azokat a visszereket…