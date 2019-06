A metró ma sem retró

A retró­őrület manapság a lakberendezés területén a metrócsempében mutatkozik meg, amely az aluljárók ihlette burkolati elemeket gondolja újra.

A fekete és a fehér metrócsempék után az elmúlt szezonban megérkeztek a színes változatok is – a kék, piros, bézs, mohazöld és narancssárga mellett a képen látható szürke az egyik legkedveltebb változat. Elegáns dizájnelem, amely számtalan időtálló lehetőséget kínál a burkolandó felületek számára. Csodás variációk születhetnek vele – vegyíthető azonos típussal, de más színnel, és csodásan fest mintázott majolikacsempével vegyesen is.

Vannak mintázott, dombornyomott darabok, amelyek szintén gyönyörű kiegészítő elemek lehetnek a sima metró­csempék mellett. Felrakható vízszintesen, de átlósan, halszálka formában és függőlegesen is – sőt a felhelyezési technika is vegyíthető a különböző felületeken. Variálható továbbá a matt felületű és a fényes metrócsempe is az izgalmas hatás eléréséhez. Szintén rendkívül jól néz ki a metrócsempe színes fugával – például a szürke vagy a fehér darab fekete vagy grafit töltéssel. A fózolt csempék (mindegyik oldala ívelten formázott) kidomborodnak a felületről, a lapos változatok pedig egységes felületet alkotnak felrakás után.