A letisztult lakberendezési stílus végtelen lehetőségeket rejt magában

Az egyszerű, letisztult lakásbelső számtalan lehetőséget takar – egy-egy különleges ki-egészítővel új stílust, örömöt, könnyedséget vihetünk az otthonunkba.

Gyakran felmerül a kérdés, miért érdemes natúr színekkel felöltöztetni a lakást. Amikor például a fehér falszín kerül szóba, mint lehetőség, rendszerint elhangzik a vélemény: az olyan semmilyen, az olyan snassz. De lehetne úgyis ezt megfogalmazni: letisztult, ami sok lehetőséget rejt magában. A fehér falak ugyanis, azon túl, hogy nagyítják a teret, világosítják az enteriőrt, végtelen számú lehetőséget biztosítanak arra, hogy bármilyen stílusban felöltöztessük mellette a lakást.

Natúr térben elég néhány színes kiegészítő

Ha a fehér falak mellett natúr kanapé és szekrény kapott helyet, akkor bizony már elég, ha néhány kiegészítővel dobjuk fel a lakást. Egy ilyen nude térben elképesztő hatása van egy különleges bútordarabnak, kiegészítőnek, lakberendezési elemnek. Egy-két jellegzetesebb elemmel sokkal hangsúlyosabb hatást érhetünk el, mintha túlzsúfolt, színektől hemzsegő vibrálásban próbálnának meg érvényesülni a jellegzetes kiegészítők. Nem véletlenül tesz a kínálatába szinte minden nagyobb bútorgyártó egy-egy harsány színekkel megbolondított, különleges bútordarabot. Megnyilvánulhat ez a hangsúlyosság a színekben, mintákban, formákban és anyagokban egyaránt. Nagyon trendi manapság a dzsungel minta, de a mesés virágok, és a színes csíkok is kiemelik az adott bútordarabot az egyhangúságból. Ennek a stílusnak a retró vonalát a levélminták, hatalmas, erőteljes rózsák és a patchwork minták képviselik, amelyek megjelenhetnek a kanapéhuzaton, a függönyön vagy éppen a szőnyegen is. Egy ilyen elem bőségesen elegendő, s elég, ha ezekhez már csak egy hasonló domináns színelem jelenik meg mondjuk a faliképen vagy a díszpárnán.

Az ennél több már lehet, hogy sok is lenne. Főleg akkor, ha az adott bútordarab több szempontból is hangsúlyos – a vidámságot ugyanis lehet még fokozni szőrmebetéttel, elfolyó, kerek formákkal, vagy épp ellenkezőleg: a barokkos, faragott elemek keverése a harsány színekkel eklektikussá tesz egy ilyen darabot. Bátorság természetesen szükségeltetik egy-egy ilyen stílusú darab elhelyezéséhez, de érdemes belevágni, kipróbálni, mert örömöt, játékosságot visz az otthoni térbe. S ha egyszer csak megunjuk, nem kell újragondolni, átfesteni, letapétázni az egész lakást, elegendő, ha a különleges elemeket cseréljük le. Vagy újítjuk fel: egy átkárpitozással, újrafestéssel ugyanis a megunt darabok is új stílust kapnak, amelyeknek új helyük lehet a lakásban.

A vadonatúj lakberendezési dizájn irányokban ugyanis fellelhető a 80-as, 90-es évek vonalvezetése, anyaghasználata és stílusa. Nem is mindig lehet tudni a már berendezett enteriőrben, hogy egy 30–40 éves régi lámpát látunk újra helyzetbe hozva vagy éppen egy vadonatújat, csak retró hangulatú darabot. Ha máshogy nem, hát ezek közül válasszunk színes darabot: a türkiz, a piros vagy a sárga extrán szemet vonzó és hangulatjavító hatású elem a lakásban.