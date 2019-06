A Szex és New York óta már tényleg mindenki tudja, hogy nincs olyan nő, aki ne lenne boldog egy varázslatos gardróbszobától. Aki megteheti, s van rá helye, ne késlekedjen – készíttesse el!

Gardróbszoba nem csak akkor képzelhető el egy otthonban, ha van erre egy külön helyiség – egy nagyobb háló vagy nappali esetén is van rá lehetőség, hogy akár gipszkartonnal, akár téglával leválasszunk magunknak egy külön teret, ami csak a miénk – illetve az öltözékeinké. Már egy kétszer négy méteres helyiségből is ki lehet hozni egy kellemes kis gardróbot, a lényeg a jó térkihasználás. A liftes szekrények feltalálása óta már az sem okoz gondot, ha plafonig ér az akasztós rész, azt ugyanis még egy apró nőszemély is könnyen lehúzza a maga szintjére.

Örök kérdés ilyenkor, hogy legyen-e ajtaja a gardróbban kialakított szekrénynek, vagy sem. A kérdés azért is jogos, mert a gardrób csak a miénk, tehát takargatni senki elől nem kell a ruhákat, akkor sem, ha nem mindig élére vasaltan és tökéletes rendben sorakoznak a kiegészítők, ruhadarabok a polcokon. Az, hogy kit mennyire zavar ez a „káosz” a rendszerben, ízlés dolga, az azonban kevésbé, hogy mennyire porosodik könnyen a tér, amelyben élünk. Ha igen, ajánlatos ajtókat tetetni a szekrényekre, ezzel is védve a ruhákat. Ha pedig kicsi a tér, érdemes tolóajtóban gondolkodni.