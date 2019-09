A lekvárnak is találhatunk ízléses, izgalmas dizájnt

Tart a befőzési időszak, ilyenkor alma, őszibarack, áfonya, szilva, sőt folyton termő eper is megbújik a levelek alatt. Mind arra várnak, hogy üvegbe kerülhessenek.

Adni jó – és persze kapni is, de ha vendégségbe készülünk, legyen szó órákon át tartó beszélgetésről, vagy villámlátogatásról, egy kis ajándékkal igyekszünk kedveskedni a házigazdáknak. A csokihegyek és bortenger mellett vagy helyett, kitűnő ötlet, ha saját készítésű lekvárjainkat, különleges savanyúságainkat adjuk ajándékba, amelyeket természetesen kreatív ruhába bújtatva személyre szóló, magunk készítette ajándékot nyújthatunk át.

Csomagoláshoz jól jön, amikor méteráruboltokban vadászunk csipkékre: lehet venni többfélét is, nemcsak horgoltat, madeirát is, vagy tüllt, zsákszerű, lazább szövésű anyagot, többféle zsinórt. Nemcsak textilből, hanem természetes szálból készítetteket is. A csipkékkel, zsinórokkal körbe lehet fogatni az üveg nyakát, laza masnira megkötni, vagy hagyni pici felesleget lógni az üveg oldalán. Egy másik változatnál a szélesebb madeiracsipkét az üveg aljára vagy közepére lehet kötni, amely átöleli az üvegtestet. A tárolóedény nyakát úgy is eltakarhatjuk, ha zsineggel tekerjük körbe és beletűzünk száraz virágot vagy élőt, netán a lekvárunk anyagát adó gyümölcsöt is felhasználjuk a díszítéshez.