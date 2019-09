A kertünk is már az őszre készül

Az ősz közeledtével a kertet is érdemes felkészíteni az új szezonra. A teendők sora kezdődhet a lehulló falevelek begyűjtésével.

Akárhogy is nézzük, augusztus végével a természet is meg érzi, hogy itt hamarosan egy kör befejeződik. A levelek már barnulnak, hullanak, és a szép gyepet beteríti az avarszőnyeg. A lehullott leveleket gyűjtsük kisebb halmokba, vagy komposztáljuk, hogy később akár hasznosíthassuk is az „össze érett” alapanyagot a fák tövében, virágágyásokon. A lehullott gyümölcsöket is szedjük össze, egyrészt hogy elkerüljük a darázscsípéseket, másrészt a felesleges betegségek kialakulását.

Itt most gondolunk arra, hogy a lehullott dió például mérgező lehet a kutyákra nézve. Az ebek ugyanis előszeretettel játszanak vele, rágják, fogyasztják héjastól – akkor is, ha beteg a gyümölcs. A gyep gondozásának az ősz közeledtével már nem csak a fűnyírásból és öntözésből kell állnia – ilyenkor érdemes egy kicsit fellazítani a földet, hogy átjárja a levegő, s megelőzzük az esetleges fertőzések, gombásodások kialakulását, terjedését. A fűmagot is ilyenkor érdemes elszórni azokon a helyeken, ahol kikopott, elsárgult vagy éppen nem is volt, mert az őszi esőzések bemossák a fellazított talajba.

Az évelő növényeinket is meg kell metszeni ilyenkor – a barnuló részeket távolítsuk el minél előbb, hogy jövőre új, friss hajtásokat hozzanak. Vannak azonban olyan növények, amelyeknek a barnuló virágait, terméseit nem lenne szabad eltávolítani, hogy azok táplálékot nyújthassanak kertünk látogatóinak – rovaroknak, madaraknak egyaránt. Ezért ezeket mindenképpen hagyjuk meg.