A kényelem mellett a funkció is szempont egy szék kiválasztásánál

A megfelelő szék kiválasztásakor fontos szempont, hogy a lakás melyik helyiségébe kerül és mennyi időt töltünk a széken ülve. A munkavégzéshez érdemes ergonomikus kialakítású darabot választani, ami megfelelően alátámasztja a gerincet.

Belegondoltak már, mennyire fontos szerepe van a mindennapi életünkben az otthonunkban elhelyezett székeknek? Kiválasztásuknál az esztétika mellett fontos, hogy funkcionálisak és kényelmesek legyenek.

Egy széknél ergonómiai követelmény, hogy megfelelő alátámasztást nyújtson a testnek, kellőképpen stabil legyen ahhoz, hogy egy átlagos testsúlyú embert megtartson. Egy átlagos szék ülőmagassága 40 és 46 centiméter között van, ehhez igazítják az asztalok magasságát is. Kivételt képeznek ez alól a bárszékek, melyek ülőmagassága 70–72 centiméter is lehet. Mivel utóbbinál a tömegközéppont másfajta testhelyzettel párosul, ezeket sokszor már háttámasz nélkül tervezik. A bárszékek jellemzően a konyhaszigeteknél vagy olyan pultoknál kapnak helyet, ahol a helytakarékosság fontos szempont, hiszen a bútor alá betolva nem igényel plusz területet a tárolása. A háttámlával rendelkező darabok az étkezőasztalnál is helytállnak.

A nappalikban elhelyezett darabok elsődlegesen a kényelmes kikapcsolódást szolgálják, így gyakorta találkozunk ebben a helyiségben karosszékkel vagy olyan kialakítású bútordarabbal, melyet vastag szivacsréteg borít a még nagyobb kényelem érdekében. A karosszékek jellemzően alacsonyabban, általában 35–40 centiméter magasak, dőlésszögük az átlagosnál nagyobb, így a karfáknak nem csak esztétikai szerepe van, hiszen a hátrafelé dőlő, besüppedő ülőlapról könnyebben felállhatunk ha van mire támaszkodni.

A dolgozószobában elhelyezett darab kiválasztásánál fontos szempont, hogy ergonomikus legyen, hiszen akár napi 6–8 órát töltünk a széken, így nem mindegy, milyen testtartást biztosít. Érdemes olyan széket választani, ami megtámasztja a hátat, dönthető támlás és állítható magasságú. Az plusz pont, ha még kar- és fejtámlával is rendelkezik. Aki nem szeretne nagyobb összeget áldozni a professzionális irodai székre, az egy tartásjavító ülőpárna beszerzésével is sokat segíthet a helyes testtartás megtalálásában.

Az étkezőbe választhatunk támlás kivitelt, akár modern, akár klasszikus stílusú darabokat is. Továbbra is népszerűek a fából készült darabok, ám a modern stílus kedvelői gyakran választják a műanyag kivitelű, egyszerű kialakítású székeket. Mivel általában az étkezések során használjuk ezeket a székeket, ezért itt is fontos szempont a kényelem, amit egy fából készült szék esetén ülőpárnával fokozhatunk.