A kamrában porosodó cipősdobozok is lakásdekorációkká válhatnak

Gondoltak már arra, mi mindenre használhatjuk a kamrában porosodó, egyre több helyet foglaló cipősdobozokat? Készülhet belőlük fali kép, de még akár polc is. Sőt, az ékszereink tárolását is könnyedén megoldhatjuk a doboz­tetők újrahasznosításával.

Ezt ne hagyja ki! Lezárult a vizsgálat: Karácsony nem oktathatott volna a Corvinuson

Az évszakok jönnek-mennek, ezekkel együtt folyamatosan újabb és újabb lábbeliket húzunk, alkalmazkodva az időjárás néha szeszélyes viszontagságaihoz. Általában kell egy alkalmi cipő, egy az esős napokra, egy arra, hogy száraz időben mászkáljunk benne, és ezekhez adódik hozzá az összes többi egyéni igény. Ez már legalább három lábbelit és ugyanennyi cipősdobozt eredményez.

Rendszerezésnél mindig jól jön a papírdoboz

Természetesen vannak olya­nok, akik a vásárlás után hazaérve helyére teszik az újdonsült darabot, majd azzal a lendülettel a kukába dobják annak dobozát, ám sokan mégis azok táborát erősítik, akik nem szabadulnak meg ilyen könnyen a cipősdobozoktól. Ez a tény odáig vezet, hogy akár kisebb kupacnyi dobozt is hajlamosak vagyunk felhalmozni otthon, mondván, jó lesz az még valamire. No de mire? Erre adunk most néhány ötletet. Ha az eredeti funkciónál maradunk, és valóban lábbelijeink tárolására szeretnénk használni a dobozokat, azt is megtehetjük egy kicsit kreatívabban. A dobozok hosszanti oldalán vágjunk egy ablakot, így első ránézésre megállapíthatjuk, melyik lábbelit rejti a karton, és nem kell felnyitogatnunk minden egyes tárolódobozt ahhoz, hogy megtaláljuk az aktuális darabot.

Egy papírdoboz mindig jól jön, ha rendszerezni szeretnénk az írószereinket, kreatív hobbinkhoz kapcsolódó esz­közeinket vagy éppen a különféle kábeleknek, töltőknek, apró csecsebecséknek keresünk új otthont. Ilyenkor érdemes a dobozt csomagoló­papírral, újságpapírral, tex­tillel bevonni vagy dekorálni, így bátran kitehetjük akár a polcra is, hiszen a külseje egyáltalán nem emlékeztet majd az eredeti funkciójára. Az újrahasznosítás jegyében az írószerek tárolásához célszerű vécépapír-gurigákat állítani a dobozba – természetesen ezeket is kedvünk szerint dekorálhatjuk –, így maximális helykihasználással különíthet­jük el a tollakat, ceruzákat és egyéb kiegészítőket. Bármennyire is furcsán hang­zik, a dobozok teteje fali dekorációként is könnyedén hasznosítható, minimális idő-, energia- és anyagköltség mellett. Ehhez csupán ollóra, ragasztóra, textilanyagra és tetszés szerinti mennyiségű cipősdoboztetőre lesz szükségünk. A textilből olyan szín- és mintavilágot válasszunk, amely passzol az adott enteriőr hangulatához. Nincs más dolgunk, mint a doboztetőt a textilre helyezni és kivágni az anyagot úgy, hogy az a doboz belső pereméig érjen, így a ragasztás nyomai a külső szemlélők előtt rejtettek maradnak. A kiszabott anyagot kétoldalú ragasztó vagy ragasztópisztoly segítségével rögzítsük a cipősdoboz tetejére, és már el is készült a fali kép. Ezt falra rögzíthetjük hagyományos képtartó szeggel, de használhatunk hozzá gyurmaragasztót is.

Szintén a dobozok tetejét kell kézbe vennünk ahhoz, hogy azokból egyedi, mutatós ékszertartó készülhessen. Kedvünk és ízlésünk szerint vonjuk be a doboztetőt textillel vagy papírral, majd tűzzünk bele műanyag fejű rajzszögeket, melyek hegyes végét a tető másik oldalán érdemes visszahajlítani, így biztosan a helyükön maradnak a szögek, melyekre máris felakaszthatjuk nyakláncainkat, karkötőinket. A használaton kívüli dobozokból akár falipolc is készülhet, ám mindenekelőtt fontos hangsúlyozni, hogy még a strapabíróbb kartonból készült darabok sem bírnak el túl nagy súlyt, így ezek elsődlegesen dekorációs célt szolgálnak, apróbb kiegészítők tárolására alkalmasak. A doboz egyhangú külsejét fessük, dekoráljuk, majd képakasztók segítségével máris rögzíthetjük. Kisebb dísztárgyak tárolására tökéletesen alkalmasak a „dobozpolcok”.