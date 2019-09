A kád vagy zuhany dilemmája, avagy élmény és praktikum

A kád kontra zuhanyzó kérdése minden felújítás, építkezés, átalakítás során felmerül. Amíg világ a világ, nem lesz ebben egyetértés, a lényeg azonban az, hogy mielőtt döntünk, hozzuk fel a pro és kontra érveket mindegyik megoldásra.

Nemrég feltette valaki a kérdést, hogy ki mit szeret jobban: a kádat vagy a zuhanyzót?

Felújítás, átalakítás, építkezés előtt ugyanis természetes, hogy felmerül ez a kérdés. Nemcsak a vízspórolás miatt, de praktikus szempontokból is más-más megoldás tűnik jónak – ám mielőtt döntünk, igyekezzünk hosszabb távon gondolkodni és minden lehetséges – akár jövőbeni – lakó igényét figyelembe venni.

A panellakások apró fürdőiben manapság egyre divatosabb az ősrégi kád zuhanykabinra cserélése, amelynek fő oka általában az, hogy több lesz így a hely – igaz, hogy csak egy kilépéssel, de mégiscsak nagyobb teret kapunk általa. A zuhanyfülke melletti érvek általában így hangzanak: kényelmes, gyors, víztakarékos. Sokan érvelnek egészségügyi okokkal is: az időseknek, ízületi- és derékproblémákkal küzdőknek nehéz a kiszállás a magas kádból, ezért választják inkább a zuhanyt. A wellnesst pedig az ajtó becsukásával éri el a fürdőző, hiszen akkor még gőzfürdővel is kiegészül az élmény. A takarítása azonban talán macerásabb, magasabbra kell felérni és a vízkő, a penész is előbb kiütközik a szűk belső térben. Tartósság és takarítás szempontjából éppen ezért inkább javasolják az épített zuhany kialakítását, amelyre azt mondják: „örök darab”. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a kád kontra zuhany kérdése olyan, mint a nőknél a göndör vs. egyenes haj – akinek az egyik van, az általában a másikat akarja.

Éppen ezért most lássuk a káddal kapcsolatosan hozott elsődleges előnyöket.

Nem nehéz kitalálni, hogy a kád több, mint egy „vizes elfekvő”, ugyanis kompakt kialakításokkal a zuhany és a kád egyben is megjelenik és praktikusan használható. Így ha többféle szokásrendszer dívik a családban, akkor érdemes ezt választani, hiszen lesz, aki zuhanyozni akar, míg más ázni a kádban. Az előregondolkodás érdekében érdemes tudni, hogy ilyenkor egy elhúzható zuhanyfüggönyt vagy üvegpanelt érdemes beépíteni, hogy a zuhanyozni vágyó is komfortosan tisztálkodhasson s közben ne kelljen azon aggódnia, hogy eláztatja az egész fürdőszobát. A kor előrehaladtával egyre nehezebb beszállni a kádba – erről már beszéltünk. Ám ha az igények mégis a kompakt megoldás mellett szólnak, akkor válasszunk olyat, ahol a kád eleje nyitható. Remek, kényelmes megoldást kínálnak ezek az ajtóval ellátott darabok, így akár az idősebbek, illetve a sérüléssel, betegséggel küzdők is könnyen bejuthatnak a kádba.

A kád mellett mégis igen sokan érvelnek: a könnyed esti habos relaxáció a kádban sokaknak jelenti a nap fénypontját, de azok is mellette érvelnek, akiknek valamilyen egészségügyi okból – például felfázás miatt – időnként fürdővízbe kell ülniük. A kisgyerekesek szintén a kádat javasolják, főleg, ha többen vannak és egyszerre kerül sor esténként a „lecsutakolásra”. Akkor bizony sokat számít, hogy nem a zuhany alatt kell tisztára mosni őket, hanem elég, ha betesszük a kicsiket a kádba. Persze erre is van zuhany-

fülkés megoldás – mondják az okosok: a magas tálcás kabinokban ugyanis a gyerekek még pancsolni is tudnak. Ha minden érvet nem is tudtunk felsorakoztatni, de azért a kád kontra zuhany kérdésének fő irányvonalait felvázoltuk. Ezután már csak dönteni kell…