A jó ingatlanos fotó elkészítése valójában csak egy kicsi energiabefektetést igényel

Kis ráfordítással sok érdeklődőt vonzhat egy ingatlan, ha a megfelelő „optikai tuningokat” alkalmazzuk. Ehhez adunk most néhány használható, könnyen bevethető tanácsot.

Az ingatlanhirdetéseket bújva számtalan esetben találkozni olyan szövegekkel és fotókkal, amelyek nemhogy vonzóak lehetnek a lehetséges érdeklődők számára, de akár kifejezetten taszítóak is. Pedig a megfogalmazásra és a fényképekre fordított idő sokszorosan megtérül. Hányszor találkozunk olyan képekkel, amelyeken a lakás rendetlen, zsúfolt, valamint előnytelen megvilágításban és szögből láthatóak rajta a terek, bútorok… Az alkalmazott színekről, drapériákról nem is beszélve. De nem árt tudni: a vevő- vagy albérlőjelölt nem az adott lakó stílusára, életmódjára, életvitelére kíváncsi! Inkább keres olyat, amiből könnyen a saját ízlésére formálhatja a kívánt lakás tereit. Ahhoz, hogy megtaláljuk a megfelelő – és komoly – érdeklődőt, érdemes néhány trükköt vagy mondhatni „optikai tuningot” bevetni a siker érdekében. Ha ez jól sikerül, a fotók is nagyobb eséllyel lesznek jók, és többen is nézik meg azokat. A lakás felkészítéséhez azonban nem árt egy kis lakberendezési etikett – ehhez adunk most tanácsokat.

Ha teljesen bútorozatlan egy lakás, az sem fog meg elég érdeklődőt

Ha eldöntöttük, hogy egy lakásnak új gazdát vagy lakót keresünk, próbáljuk meg „külső” szemmel nézni az enteriőrt. Eladáskor, kiadáskor nem az a cél, hogy stílust vigyünk az ingatlanba – a legjobbat akkor tesszük, ha abszolút natúr, letisztult minden rész. A falak állapota és színe talán a legkiemelkedőbb jelentőségű ebből a szempontból. Ha színes, foltos, esetleg hibás, mindenképpen ráfér egy tisztasági festés. Ez persze időben és anyagiakban is ráfordítást igényel, de a befektetett összeg és energia a későbbiekben megtérül. A szín pedig egyértelműen mindig a fehér, törtfehér, illetve a világos nude színek. Ezek nagyítják a teret, letisztult hatást keltenek, és lehetővé teszik, hogy az érdeklődő a saját fantáziája szerint rendezze át gondolatban a lakást.

A jó ingatlanos fotó elkészítésekor az is hátrány, ha lakják az otthont, és az is, ha teljesen üres. Ha lakott az ingatlan, fordítsunk egy napot a rendbetételre, tegyünk el minden apróságot szem elől – nem kíváncsi senki a tulajdonos fogkeféjére, alsónadrágjára, sem a gyerek szertehagyott játékaira.

Az inox felületek, csempék, tükrök csillogjanak, ahogy a fa és a laminált burkolatok is! Ha van rá lehetőség, akkor a bútorok tekintetében is törekedjünk az optimális kialakításra. Ha túl sok minden van a szobában, pakoljunk ki párat a fotó elkészítése erejéig – székeket, asztalokat könnyebb, a szekrényekről pedig minden személyes tárgyat érdemes eltenni arra a rövid időre. Az ágyat, kanapét takarjuk le semleges színű drapériával, nem érdemes megosztani a nagyközönséggel az ágyneműnket sem. Hogy ennek mi értelme van? Az, hogy az érdeklődő a bent maradt bútorok segítségével képet alakíthat ki magában az arányokról és elhelyezési lehetőségekről, mégsem lesz zavaró tényező a sok felesleges holmi.

Ám ha teljesen bútorozatlan egy lakás, az sem fog meg elég érdeklődőt. Érdemes játszani az adott terekkel: az ablak például ne legyen csupasz, legyen rajta modern függöny és sötétítő, amit a fotó elkészítése erejéig szépen fogjunk össze, hogy a fény izgalmasan érkezzen a belső terekbe. Egy semleges szőnyeg szintén segíthet, valamint ahhoz hasonló fotel vagy kanapé, illetve akár egy hasonló színű takaró rajta. A grafit nagyon jól illik a fehér falhoz és fahatású padlóburkolathoz – elég semleges ahhoz, hogy a női és a férfi érdeklődők figyelmét is felkeltsük. És éppen ezért érdemes még egy trükköt bevetni az ilyen színvilághoz: egy „nőies” és egy „férfias” színt vagy dekorációt is csempésszünk az adott térbe – akár egy falikép, üvegpohár, (virágokkal teli) váza vagy díszpárna erejéig. Például két színes párna – egy narancs, bézs vagy rózsaszín, mellette egy türkiz, fekete vagy királykék éppen elég ahhoz, hogy felkeltsük az érdeklődést.

A fotó elkészítése pedig az ilyen apró trükkök bevetése után következhet.

Sajnos akkor sem mindig sikerül jó képet készíteni, ha azt ingatlanos készíti. Hát persze, hiszen nem ez a szakmája. De a jól fotózó alkotók is tudnak elkövetni kellemetlen hibákat, amikor ingatlanos képeket készítenek. Itt ugyanis nem a művészi komponálás a cél, illetve nem egészen az… De kezdjük az alapokkal. Az okostelefonok korában már bárki készíthet viszonylag jó képeket. Törekedjünk rá, hogy ne az ablakkal szemben fotózzunk, vagy ha muszáj, akkor a függöny törje meg a beáramló fényt. A kép ne legyen szemcsés, homályos, erre nagyon ügyeljünk, mert rendkívül kellemetlen, amatőr és igénytelen hatást kelt egy ilyen fotó. A kép elrendezésekor ügyeljünk az arányokra: képzeljük ezt el úgy, mint egy mérleghintát – a képen szereplő tárgyak a bal és jobb oldalon kerüljenek egyensúlyba. Ha például bal oldalon van egy kanapé, akkor a jobb oldalon legyen néhány könnyedebb dolog (asztal, ablak, kép stb.). Minél nagyobb teret igyekezzünk befogni az objektívvel, hogy elképzelhető legyen a tér. A nagy alkotók pedig gyakran ott rontják el, hogy a képek közé becsempésznek egy halom részletet: csendéletet, virágkompozíciókat, amelyek ugyan szépek, de alapvetően nem tartoznak az ingatlanhoz, nem is adnak hozzá semmit a tudnivalókhoz…