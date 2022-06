„Otthon az, ahol a szív van” – vallja Sárváry József, aki Csór-iszka-szőlőhegyi műhelyében olyan dekoratív, exkluzív csempéket hoz létre, amelyek a lézergravírozás technikájával víz-, hő-, kopás-, karc- és vegyszerállók lesznek. Mint mondja, ezáltal megmarad a kerámiák eredeti funkciója, és a csempék, járólapok beépíthetők maradnak a tervezett helyükre. Emellett tányér és bögrék gravírozását is vállalja, amelyek szintén a házunk, lakásunk ékkövei lehetnek.

– Ezt a gyönyörű mesterséget autodidakta módon tanultam, saját magam kísérletezve ki a receptet, az apró, de fontos „műhelytitkokat” – kezdte beszélgetésünkkor Sárváry József, aki az eredeti szakmáját tekintve elektronikai műszerész, így bütykölni, szétszedni-összerakni mindig is szeretett.

Forrás: Metamorfműhely

– Onnan jött az ötlet, hogy láttam egy videót négy évvel ezelőtt, amikor egy srác két darab leselejtezett CD-lejátszóból egy rajztáblát készített. Akkor, mint a villám csapott belém, hogy ez nekem is megy, és karácsonyra összeraktam egy hasonló gépet. Majd kicsivel később belefutottam szintén a világhálón egy lézer­gravírozással foglalkozó videóba, ahol egy kanadai úriember kitalálta, hogyan lehet gravírozni lézerrel kerámiafelületet. Felvettem vele a kapcsolatot, és több-kevesebb sikerrel elsajátítottam az ő technikáját, a Norton-féle fehér csempe, fehér festék módszert. Azóta már a barátomnak mondhatom, és bármikor fordulhatok hozzá szakmai tanácsért – magyarázza ragyogó szemekkel Sárváry, aki saját maga alkotta meg a gravírozó gépét, amit azóta is használ és folyamatosan tökéletesít, hogy minél kiválóbb és pontosabb munkát adjon ki a kezéből a megyehatáron belülre s azon is túl. Legutóbb például a Nádasdy-kastély kérte fel kisebb-nagyobb munkára.

– A gravírozás három dologból tevődik össze: megfelelő sebesség, a sebességhez jól megválasztott lézererő és a jó fókusz. Fontos megemlíteni, hogy esetünkben nem égetéssel visszük fel a képet vagy a kívánt szöveget a csempére, mint egy kerámiagyárban, hanem lézerrel, egy duplicolor krémfehér festékkel lekent felületre, amit a gravírozás végén acetonnal lemosunk. Ettől lesz víz-, hő-, kopás-, karc- és vegyszerálló, azaz beépíthető. Aki nem kívánja beültetni, az sem probléma, hiszen egy helyes kis tartóba helyezve a csempénket dísze lehet asztalunknak, polcunknak. Vagy akár be lehet keretezni és felakasztani a falra. Mivel itt egyedi termékekről beszélünk, így nehéz a munkaidőt is meghatározni. Minden munka más és más, szinte nincs egyforma, de ettől olyan szép! Maga a képgravírozás pedig 2–6 órát is igénybe vehet, attól függ, milyen alapanyagból, kapott képből dolgozunk.

Forrás: Metamorfműhely

Mint megtudtuk, a megrendelőnek nincs más dolga, mint egy jó minőségű fényképet vagy szöveget elküldeni a mesterember részére, aki a feldolgozást követően fekete-fehér képként felgravírozza azt a kívánt – kerámia vagy porcelán – felületre, amit a vásárló biztosít. Kiemeli, hogy azért csak fekete-fehérként, mert a jelenlegi lézerek még nem képesek a színes ábrázolásra, ám mint mondja, ez semmit sem von le az élvezeti értékéből, sőt… Az egyedisége, ami igazán számít: – Képzeld el a vendégeid arcát, amint belépnek a házadba és megpillantják a gravírozott járólapodat, rajta a kedvenc családi élményeddel vagy idézeteddel. Jól hangzik, ugye? – zárta a gondolatait Sárváry József.