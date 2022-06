Talán a legegyszerűbb trükk, ha nem akarunk a szomszéd kezébe lakáskulcsot nyomni és szívességet kérni tőle, ha alaposan beáztatjuk virágainkat, majd a lakás kevésbé meleg és napos szegletébe helyezzük azokat. Ezt érdemes a kertben vagy a teraszon lévő cserepes és dézsás növényekkel is megtenni.

Agyaggranulátum segítségével is megágyazhatunk a cserepes növényeknek. Egy nagyobb edénybe vagy tálcára szórjunk a granulátumból, engedjük fel vízzel és állítsuk rá a cserepet! Még a párásítást is megoldjuk ezzel a módszerrel.

Praktikus pet palackból öntözőrendszert készíteni. Még a balkonnövények is hálásak lesznek. A kupakot kilyukasztjuk egy szög vagy tű segítségével és a vízzel megtöltött palackra visszatekerjük. A palackokat fejjel lefelé a növény földjébe szúrjuk.

Ha biztosra akarunk menni, jó megoldás lehet a fürdőkádba régi törölközőket tenni és vízzel alaposan beáztatni. Ezekre a vizes törölközőkre állíthatjuk a cserepes növényeket. Meglehetősen hosszú időre biztosítva lesz a nedvesség számukra.

Az otthoni praktikákat kevésbé kedvelők az üzletekben tudnak beszerezni különféle öntözőrendszereket, igényeiknek és pénztárcájuknak megfelelően.