Téveszme, amikor sokan költségesnek és drágának gondolják a fenntarthatóságot szolgáló módszereket, háztartási eszközöket vagy épp megújuló alternatívákat, mivel ezek sokszor kis költségvetésből kialakíthatók vagy épp lecserélhetők. Nem feltétlenül kell nagyobb lélegzetvételű költésekbe bocsátkozni, a legtöbbször elég az elhatározás és egy kis odafigyelés.

Az egyik ilyen módszer a szelektív hulladékgyűjtés, illetve magának a hulladék mennyiségének a csökkentése. Míg előbbi igen egyszerű és csak némi különgyűjtést igényel, addig utóbbi valamivel bonyolultabb. Hogyan tudjuk redukálni a keletkezett hulladékok mennyiségét? Nos, elsősorban arra kell figyelnünk, hogy a megvásárolt dolgok – legyen az élelmiszer vagy bármi egyéb – milyen csomagolásban vannak. Ez roppant fontos lépés, hiszen a legtöbb csomagoló műanyagból van, amelytől rövid időn belül meg is szabadulunk, a kukában köt ki. Éppen ezért, ha módunk van rá, már a bevásárláshoz célszerű vászontáskát, -tárolót magunkkal vinni. Sőt ma már rengeteg úgynevezett csomagolásmentes bolt van, ahol a tisztítószerektől kezdve egészen az élelmiszerekig mindent be lehet szerezni csomagolás nélkül.

A másik módszer, amivel csökkenteni tudjuk a hulladéktermelésünket, az a komposztálás. Persze ez csak szerves hulladékok esetében lehetséges. Egy statisztikai felmérés szerint az átlagos háztartások hulladéktermelésének egyharmadát a szerves hulladékok teszik ki, amelyekből a komposztáslás során kiválóan hasznosítható humusz kelet­kezik.

Szintén költséghatékony alternatíva, ha búcsút mondunk a PET-palackoknak, és lecseréljük őket időtálló üvegkulacsokra. De a konyhákban használatos papírtörlő lecserélése is idetartozik, helyettesítsük a jól bevált konyharuhával! Ugyancsak pénztárcabarát, ha a drágán megvásárolt tisztítószerek helyett a magunk által kikeverteket részesítjük előnyben. Egy kis ecet, csapvíz, citromlé és szódabikarbóna szó szerint csodákra képes.

Ami a nagyobb és valamivel költségesebb beruházásokat illeti, lényeges lépés lehet, ha az energetikailag elavult otthonunkat némileg „felfrissítjük”. Az energiatakarékos LED-izzókkal rengeteg energiát megtakarítunk. Hasonlóképp van ez a ház szigetelésével is. Igaz ez akkor is, ha gázzal fűtünk, és akkor is, ha kandallóval vagy kályhával. Míg előbbinél energiát spórolunk egy jó szigetelés megléte mellett, addig utóbbinál elképzelhető, hogy valamivel kevesebb tűzifa beszerzése lesz indokolt.

A következő javaslatunk meglehet, túlzásnak hangzik, de annál hatékonyabb. Ez lenne az úgynevezett komposzt-WC, melynek legfontosabb erénye, hogy használata során nem szennyezzük vele a talajvizet, ellenben a végterméket trágyaként a kertben is felhasználhatjuk – írja több szakportál.

Ezek tehát azok a módszerek, melyek által könnyen vagy kevésbé könnyen, de csökkenthetjük az ökológiai lábnyomunkat. Nem kell mást tennünk, mint hogy fokozatosan bevezetjük őket a mindennapjainkba és a háztartásunkba. Kezdve a feljebb felsorolt, egyszerűbb megoldásokkal, folytatva pedig a nagyobb horderejű vállalásokkal. Fontos, hogy a lakberendezés és a háztartás kapcsán a mennyiség helyett a minőséget és az időtállóságot helyezzük előtérbe!