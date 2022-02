A garázs szinte kivétel nélkül minden háztartásban a férfiak territóriuma és ezzel akkor is tisztában van mindenki, ha nem jelöli meg a gazda mind a négy sarkát. Hogy maga a garázs különálló épület, egy garázssor része, a panelház vagy a családi ház alagsora, az a végeredmény szempontjából mindegy. A garázs egy külön birodalom, melybe az uralkodó gyakran letesz ezt-azt, hogy majd később a helyére teszi, és olyan is van, hogy az összes lakásfelújításhoz vagy éppen szekrény vagy autószereléshez használt anyag és szerszám be van dobálva, hogy majd egyszer lesz rá idő, és akkor majd a dolgok a helyükre kerülnek. A kocsival ritkábban beálló, ám a rendet elváró társ persze gyakran szóvá teszi, hogy már be se fér az autó a sok lomtól, de erre egy igazi garázstulaj csak legyint, jelezvén, hogy kár aggódni, hiszen amit egy férfi megígér, az meg is lesz, vagyis felesleges erre félévente figyelmezetni őt.

De közeleg a tavasz, ilyenkor a fűtetlen garázsban is jól esik mocorogni, tenni-venni, miközben besüt a nap a kitárt ajtón és halkan szól a rádió, kinek-kinek ízlése szerinti dalokkal, vízállásjelentéssel. Ha nekiállunk a nagy feladatnak, a rendteremtésnek, akkor ne is tegyük el azt, ami középen hever a földön, vagy a keskeny műhely asztalon áll hűvös halomban, hanem alakítsuk ki a szóban forgó, rendetlen, saját helyüket nem találó eszközök, szerszámok, anyagok végső, rendszerezett helyét.

A falakat teljesen beboríthatjuk, ügyelve arra, hogy ha mégis beállunk a kocsival, akkor legalább az egyik felén rendesen ki lehessen nyitni az ajtót. Ez a vonal határozza meg, hogy milyen mélyen jöhetnek be a polcok, amiket lehet persze készen is venni, de a kellemes téli időtöltés és a legoptimálisabb helykihasználás miatt érdemes saját kezűleg legyártani őket.

Ha gyártott, ha vásárolt polcok és műhelyasztalok kerülnek is a garázsba, egy fontos, hogy minden legyen valamilyen rendezési elv alapján egy tárolóban. Semmi se legyen ömlesztve és semmi se legyen elrejtve. Legyen a rendszer átlátható és bármikor bővíthető, hiszen ki tudja, mikor találkozunk megint egy jó szerszámmal, amit vétek lenne otthagyni a boltban.

Az „ömlesztés" nem segít a szerszám megtalálásában

És ha már szerszám. A leggyakrabban használtakat ne rejtsük el, legyenek azonnal hadra foghatók. Méretük szerint különböző PVC csövekből készíthetünk nekik fészket, ahonnan éppolyan könnyű kivenni, mint visszatenni. Nagy segítségek lehetnek a falra, polc oldalára rögzített mágneses tartók is bitekhez de akár késekhez, villáskulcsokhoz is. A zárt dobozban tárolt, esetleg kofferrel vásárolt gépeket úgy tegyük fel, hogy legyen rajtuk felirat, ne kelljen mindig az összeset levenni, ha csak az egyiket keressük.

A legtöbb garázs szűk és lapos, de vannak szerencsések, akik a plafonra is rögzíthetnek tároló rekeszeket, az pedig az álmok netovábbja, ha a belülről látszódó tetőszerkezet kereszttartóira be lehet fűzni akár egészen hosszú, szálban vásárolt anyagokat is. De ott is érdemes csövekben vagy kötegben tárolni az anyagokat, hogy az oldalfalak menték kialakított rendszer része lehessen a fejünk feletti rész.