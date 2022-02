Jelen cikkünkben ezúttal két teljesen eltérő lakberendezési szokást mutatunk be önöknek, amelyek amellett hogy egymástól különböznek, a mi kultúránktól is eltérnek. Látogassunk el Afrikába és Oroszországba, grátiszként pedig a skandináv országokba!

A vadon stílusa

Szafari stílus vagy más néven etnó. Ez jellemzi leginkább a kontinensen uralkodó stílusirányzatot, mely különböző népi motívumokra épül. Lakberendezési vagy építészeti jegyeiben itt-ott őrzi még a gyarmati időket. Az állatminta, a harsány, sötét színek és anyagok, a bőr, a szőr, a fonott fabútorok jellemzően ezt az irányt képviselik. A törzsi barlangrajz hatású festményekről és képekről se feledkezzünk meg, amelyek szintén csak erősítik a szafari­érzetet. Némileg ugyan ellentmondásos, de amennyire kedveli a vadságot és a durvaságot, annyira a lágyságot is. Függönyként vagy baldachinként a könnyű, áttetsző, gézszerű textíliák is megtalálhatók.

A cifraság a divat

Oroszországról nekem min­dig a pompa és a nagyzoló életmód jut eszembe. Mai épületeiben is viseli a régi korokra jellemző „giccses” ízlésvilágot. Így nem csoda, hogy az egyik legjellemzőbb tradicionális használati tárgya, mely egyben dekorációs kiegészítő is, a szamovár. Ez egy díszes csapokkal, csipkézett fogantyúkkal tarkított teafőző vagy vízforraló edény. Nagy szerencsétlenségnek tar­tották, ha valamiért meg kellett válni tőle. Gyakran, főleg a szerényebb háztartásokban, ez a tárgy jelentette a legnagyobb értéket. Ugyanakkor amennyire ragaszkodik az orosz dizájn a múlthoz és a gyökerekhez, annyira igyekszik felvenni olyan nyugati országok lakberendezési stílusát, mint a svéd, az európai vagy épp az amerikai.

Itthon is népszerű

Egy kakukktojás is került ide: ahogy ígértük, két, a kultúránktól eltérő stílust mu­tatunk be. A harmadik azonban a skandináv, amely egyre nagyobb teret hódít a magyar lakásokban, otthonokban is. Lak­berendezési jegyei között szerepel a természetes fények használata, a szobanövények (jellemzően zöld színben, például páfrányok) megléte, a multifunkcionális bútordarabok, a könnyen kezelhető tárolóhelyek (úgymint a dobozolás), a világos árnyalatú fafelületek, a meleg és kellemes tapintású szövetek, az egyszerű vonalvezetés a szellős és rendezett terekben. Emellett a skandináv stílus a minimalizmust és a funkcionalitást is előtérbe helyezi. Persze a dán, a svéd, a finn és a norvég lakberendezés között itt-ott megfigyelhetők eltérő elemek (például a színekben), de az alapok hasonlók.