Míg évszak szerint egy év alatt négy cserélődik, addig dekorációk tekintetében két nagyobb váltás szokott lenni a különböző ünnepeket leszámítva. Az egyik a tavaszi és nyári hangulatot öleli fel, míg a másik az őszi-télit garantálja. Mik azok a kiegészítők, dekorációs elemek, amelyekkel hangsúlyosabbá tudjuk tenni otthonunkban az éppen aktuális évszakot? – kérdeztük Vida Anita lakberendezőtől, aki elmondta, az adott időszakra vonatkozó díszek, lakberendezési kiegészítők beillesztése előtt célszerű kialakítani egy homogénebb környezetet, ez ugyanis sokkal könnyebben alakítható.

– Szerencsésebb, ha a főbb darabok, mint a falak, bútorok, ülőgarnitúra, szőnyeg vagy az étkezőasztal olyan színekből áll, amelyek jól kombinálhatók. Egy személyesebb példával élve, van egy fotelem, aminek kétféle huzata van, az egyik az élénkebb színű tavaszias, nyárias, a másik a sötétebb őszies, télies. Ezt turbózhatjuk még párnákkal vagy akár takaróval, amelyek színe megint csak az adott évszak érzetét erősíti fel – részletezi Anita.

Léteznek persze olyan kiegészítő darabok, amelyekkel még közelebb kerülhetünk a kívánt hatás eléréséhez. Nézzük meg, mik is ezek! Függönyök, sötétítők, terítők – a színük mellett az anyaguk és a szabásuk milyensége is fontos a megfelelő évszak párosításánál. Míg a lengébbeket és az áttetszőbbeket a melegebb időjárásban ajánlják a szakértők, addig a sötétebb árnyalatú, vastagabb anyagból készülteket a hidegebb időkben.

Bizony, egy homogénebb környezetben könnyebb díszíteni. Forrás: Szanyi-Nagy Judit/Fejér Megyei Hírlap

Illatok. Bizony, az illatok is képesek olyan érzetet kelteni, amely csak egy adott időszakra vonatkozik. Tipikus ilyen eset a karácsonyi és téli idő. Fahéj, narancs, alma, szilva, mézeskalács. Ezzel ellentétben tavasszal és nyáron inkább a virágosabb, citrusosabb illatok dominálnak. Az illatfelhők többnyire gyertyák, illatosítók vagy aromadiffúzorba, párologtatóba helyezett illóolajok által érhetők el. Ha már illatok, akkor nem szabad elfelejteni a szezonális virágokat és gyümölcsöket sem. Egy-egy csokor tulipán az asztalon maga a tavasz, míg egy tál mandarin vagy narancs a tél. Ez utóbbi kettő remek illatosító is, ha a meghámozott héjat kiszárítjuk.

A következő ilyen elem lehet a kép. Ez esetben nem a gyűjteményekre, vagyont érő képekre gondolunk, hanem sokkal inkább az olcsóbb, lakberendezési üzletekben kapható változatokra. Ezek színösszeállításai ugyanis szin­tén hozzáadhatnak az éppen uralkodó dekorációhoz. Tavasszal és nyáron a boldogabb, élénkebb, energikusabb színekkel tarkított kép remek választás lehet, ősszel és télen pedig éppen fordítva. Egy havas tájat vagy lehulló fa­leveleket ábrázoló képpel nem lehet mellényúlni.

Idetartozhat továbbá a kopogtató vagy bejárati ajtódísz is. Ezekből is ma már rengeteg fajta megtalálható a „piacon”, sőt gyakran kimondottan karácsonyi és húsvéti darabokkal is kiegészül a választék a télin, tavaszin túl.

Az, hogy ki mennyire „mélyrehatóan” dekorál az év­szakoknak megfelelően, a lakberendező szerint két főbb tényezőn múlik, ami az érdeklődés és a pénztárca kapacitása.

– Tapasztalataim szerint, habár az évszakok szerinti dekoráció inkább a fiatalabbak körében jellemző, két csoport van. Az egyik, hogy kit mennyire érdekel az otthona ki­csinosítása, mennyire leli örömét benne, vagy épp mennyire frusztrálja, ha nem cseréli le időben a díszeket, kiegészítőket. A másik pedig, ami döntő tényező, a ráfordított összeg. Mindig vannak persze olcsóbb alternatívák, másolatok, utánzatok, tehát aki akar dekorálni, az mindig meg fogja találni a módját. Az azonban közel sem biztos, hogy mindent be tud szerezni vagy le tud cserélni, amit szeretne, mert előtérbe kell helyeznie a dolgokat – mondja, majd hozzáteszi, hogy ettől függetlenül, ha lakberendezés tekintetében az érdeklődés adott, akkor az utóbbira mindig van meg­oldás. S akkor nem a pénz számít.