Az uralkodó stílusok felsorolását és jellemzését vártam, ám valami egészen mást kaptam. Persze szó esett mind­ezekről is, de Anita szerint ez nem így működik: habár úgy véli, sokan vannak a szakmájában, akik valóban egy adott trend szerint rendeznek be helyiségeket, ő maga nem így tesz.

– Egy lakberendezőnek az a feladata, hogy személyre szabottan rendezzen be egy lakást, szobát vagy üzletet, persze az ügyfél igényeinek megfelelően. Ez alatt az értendő, hogy az ügyfél személyiségéhez igazítjuk a berendezendő teret, és nem pedig fordítva. Mondhatjuk, hogy mostanában trendi a loft, a glamour, a mediterrán, a vintage vagy a minimalista stílus, de ez nem jelenti azt, hogy bármelyik bárkihez illeszthető. Éppen ezért nehéz megmondani, hogy mi éppen az aktuális trend. Óriási hiba, hogy nagyon sok lakberendező beleerőlteti az ügyfelét – aki könnyen lehet, hogy tanácstalan is – a leginkább felkapott stílusba, de az nem az ügyfél személyiségét és ízlésvilágát fogja tükrözni. Az otthonunknak és a környezetnek pedig, ahol a legtöbb időnket töltjük, épp ez lenne a lényege. A lakberendezést nem feltétlenül tanulni kell, sokkal inkább érezni – mondja Anita, aki szerint egy jó lakberendező felér egy jobb pszichológussal.

Munkájában is arra törekszik, hogy olyan környezetet teremtsen megrendelőjének, amely a leginkább illik hozzá. Ehhez első körben azt szokta tőlük kérni, hogy mutassanak neki egy-egy kedvenc ruhadarabot, ebből ugyanis nagyon sok információ leszűrhető a személyről. Köztük az is, hogy melyik az a stílus, ami a legjobban jellemzi őt.

A loft esetében egy igen maszkulin trendről beszélhetünk, a terek tágasak, a belmagasság magas, tele hatalmas ablakokkal. Kedveli a belső téglaburkolatokat, a sötétebb színeket, mint a barna vagy a fekete, és a bőr anyagokat. Ami talán furcsaság, hogy a csöveket gyakran nem rejtik el, szándékosan szem előtt hagyják a mennyezeten vagy épp a falakon.

Ennek szöges ellentéte a glamour stílus, melyet sokan „hercegnősnek” vagy habos-babosnak is tartanak. Nem csoda, hiszen nagyon nőies, és a hölgyek között is inkább a fiatalabb generációnak tetszik. Ebben a púderes, világos színek a vezetők. Sok a fényes fehér vagy az üvegfelület, a műszőrmék, párnák, tollak. Színvilágához tartozik még az ezüst, a babarózsaszín és a világosszürke is.

Szintén nőies, de mégis más a vintage, ami amolyan ódivatú divat. Itt a régiség látszat, az elhasználódott érzet dominál, mivel bútoraik akkor tükrözik a leginkább ezt a vonalat, ha minél koptatottabbak. Színskálája valamivel szélesebb, mint a fent említett kettőnek, ugyanakkor itt is visszaköszönnek a világosabb, púderes színek.

Talán az egyik legnépszerűbb, főleg a tengerentúlon, a minimalista dizájn, letisztult, fényes vagy matt felületek, egyszerű bútorok, minimális kiegészítőkkel és dekorációs elemekkel. A helyiségek világosak. Legkedveltebb színei a klasszikus fekete és fehér.

A legvégére pedig a mediterránt hagytuk, ami maga a melegség, tele olyan energiát sugárzó, boldog színekkel, mint a piros, a narancs vagy a sárga. A terek itt is tágasabbak, amit sokszor teleraknak különböző növényekkel is.

Ez tehát az az öt stílus, ami jelenleg trendinek számít, arra azonban fontos figyelni, hogy a különböző stílusokat ne keverjük egymással! A szakértő szerint ha egy adott stílusnak megfelelően rendezzük be a lakásunkat, akkor célszerű tartani az arra jellemző jegyeket.