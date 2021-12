Nagyon sok apróságot felhelyezhetünk a terítőre, ezek lehetnek például kisebb karácsonyfadíszek, akár figurák is, melyeket szétszórhatunk az asztalon.

Nagyon jól mutat a dekorkavics is, ami este szépen csillog, ahogy a lámpa fénye visszaverődik róla. Természetesen ott vannak még az elengedhetetlen gyertyák is, ezek lehetnek egyszerű teamécsesek, de felhelyezhetünk tömbgyertyákat is, akár több pontra is az asztalon.

Néhány nagyobb tömbgyertyát fahéjrudakkal kombinálva szép díszeket készíthetünk, nagyon jól mutatnak. Ragasztó segítségével a rudakat erősítsük rá a gyertyára úgy, hogy teljesen befedjék azt, a végén pedig kössük át szalaggal, és kész is az illatos díszünk. Tehetünk fel az asztalra tobozokat is, ha kicsit natúrabb díszítésre vágyunk, és akár gyöngyfüzérrel egy kis színt is csempészhetünk bele.

Arra viszont mindig érdemes figyelni, hogy az asztal ne legyen túl zsúfolt. A közepére például tehetünk egy minifenyőt, vagy egy vázába tegyünk néhány fenyőágat, melyeket apró díszekkel díszíthetünk. Nemcsak a látványt, de a fenyő illatát is élvezhetjük. A vázába tehetünk ágak helyet egy elemes fényfüzért, köthetünk rá egy pici masnit, és már kész is a világító díszünk. Ha a fényfüzér helyet mécsest tennénk, akkor nyugodtan dekorálhatjuk a vázát üvegfestékkel. A havas hatás eléréséhez ragasztóval bekenhetjük a vázát, és szórjuk be liszttel vagy cukorral.

A következő fontos kérdés, hogy milyen is legyen a terítő. Vásárolhatunk igazi klasszikus karácsonyi terítőt, de ha másra vágyunk, akkor egy szép organza futót (függöny) is tehetünk, de ami még egyedibb, az a karácsonyi csomagolópapírból készült terítő. Így, ha esetleg kiborulna valami, akkor sem lesz gond.

A tányérok felhelyezését is személyessé tehetjük, ha például azokat átkötjük egy vastag masnival. Így már a kibontásuknál érezhetjük az ajándékbontás varázsát, sőt még egy kis meglepetést is elrejthetünk a tányérokban.

Az evőeszközöket és a szalvétákat is át tudjuk kötni masnival, ehhez használjunk spárgát, tekerjük a szalvéta és az evőeszközök köré, amibe tehetünk fahéjrudat vagy bármilyen kis díszt, ami tetszik.

Az evőeszközöket is érdemes szépen átkötni Forrás: Shutterstock

Az ünnepi asztal téliessé varázsolására is számos módszer van, szórhatunk szét „mű” hópihéket, vagy egyszerűen betehetjük azokat a tányérokba is. Bármilyen papírt használhatunk az elkészítésükhöz, az interneten nagyon sok elkészítési módot találunk. Nemcsak papírból, de bármilyen filcanyagból is elkészíthetjük az imént említett hópihéket vagy bármilyen más fajta mintákat, melyeket felhasználhatunk akár poháralátétként is. A szalvétákkal is bánjunk nyugodtan bátran, hiszen pár egyszerű lépéssel akár fenyőfát is hajtogathatunk belőle.