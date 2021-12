November 28-án kell az első gyertyát meggyújtani az adventi koszorún, és a hétvégén bizony már el is érkezünk ehhez a fontos dátumhoz az idei évben, és méltán mondhatjuk, hogy ez az idei év legszebb időszaka, amikor talán egy kicsit megváltozik a világ hangulata is. Kezdődik a visszaszámlálás, közeledik a karácsony. Mi is a legjobb dolog, amivel a visszaszámlálást megtehetjük? Ha szeretnénk valami kézzelfogható támpontot adni az időben való tájékozódáshoz, jobb, ha centi helyett készítünk adventi naptárat. Persze, vásárolhatunk is egyet a boltban, de akár otthon is elkészíthetünk egy olyan változatot, amibe aztán személyre szabott apróságokat dughatunk el, és ezt éveken át újra és újra felhasználhatjuk.

Nagyban készül már az adventi koszorú a héten, amelyen vasárnap meggyújtjuk az első gyertyát. Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az adventet nemcsak a csokoládé és a különféle nassolnivalók tehetik igazán izgalmassá: nagyobb gyermekeknek vagy épp a felnőtteknek is szép ajándék lehet, ha minden nap egy-egy gondolatébresztő üzenettel, idézettel, karácsonyi történettel vagy akár fotóval lepjük meg őket, vagyis bármivel, ami belefér egy borítékba. Akár a gyermekeket is bele lehet vonni, és az ő saját kis rajzukat is bele lehet tenni borítékba. A borítékok különfélék is lehetnek, akár saját kézzel készítettek is vagy kifejezetten karácsonyi jellegűek, a lényeg, hogy ne legyenek egyformák. A borítékokat beletehetjük egy szép dobozba, de adhatjuk naponként is. Nagyon szép és egyedi ötlet, ha a boríték tartalmát kézzel írjuk. Tehetjük antik hatásúvá is, nem kell mást tennünk mint teába beáztatni a papírt, amire írni kívánunk!

Boldog gyermek nyitja meg az első napot egy kézzel, WC-papír tekercsekből készített naptárban. Fotó: Shutterstock

Készíthetünk WC-papír gurigából is adventi naptárat. Csak fogjunk egy karácsonyi csomagoló papírt, tekerjük őket körbe, és tegyünk beléjük az apró ajándékokat. Az elejükre ragaszthatunk csillagokat, köröket vagy épp harangokat, amelyekre 1-től 24-ig ráírjuk a számokat.