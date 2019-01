2019: Nagy hangsúlyt kap a skandináv stílus

Az idei lakberendezési trendben megtaláljuk a pasztellárnyalatokat és a geometrikus mintákat egyaránt.

Számíthatunk rá, hogy 2019- ben a korábbinál is nagyobb hangsúlyt kap a fenntarthatóság, és újjászületik a skandináv stílus. Egyre népszerűbb a környezettudatosság, a bútorokat előállító cégek is igyekeznek ügyelni arra, hogy a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyják maguk mögött. Azok a gyártók, amelyek felelősen gondolkodnak, a tervezőkkel és persze a vevőkkel együtt mindannyian előnyben részesítik a környezetbarát alapanyagokat, valamint ügyelnek az előállítás körülményeire is. Persze az ugyancsak lényeges, hogy a dizájn időtálló legyen, és a tárgyak tartós, minőségi anyagokból készüljenek. Az újrafelhasználás szintén trendi ma már, a régi a maga tökéletlenségétől válik egyedivé és divatossá.

Ezen a felismerésen alapul a pár éve nyugaton is terjedő japán, úgynevezett wabi-sabi filozófiája, amely épp a tökéletlenségben találja meg a szépség és a harmónia forrását. A környezettudatosság együtt jár a természetes anyagok használatával. Ennek tudatában már nem meglepő, hogy a 2019-es trendekben hangsúlyos szerepet kap a rattan, a vászon, a juta, a viasszal kezelt natúr fa, amely eredeti színében tűnik fel a lakás belső tereiben. A természetest párosíthatjuk a kellemes pasztellszínekkel, de feketével, sárgával ugyancsak. Meghatározó lakberendezési törekvés, hogy a lakás nyugodt, kikapcsolódásra alkalmas hely legyen, így ellensúlyozza a városi élet nyüzsgését. Vannak ma már, akik úgy vélik, hogy a skandináv stílus mostanra unalmassá vált. Ízlés dolga, de tény, hogy képes a megújulásra. Annak mostanra frissített változata modern és egyben rusztikus irányt vesz, és a tradicionálisan letisztult jegyeket a különleges japán hangulattal ötvözi.

Ez a japandi, amely már az elmúlt évben felbukkant, de mostanra megerősödött a hatása. Újjávarázsolja a minimalizmust, a megszokott, lényegre törő dizájn, az egyszerű formavilág, a fehér dominanciája átadja helyét a dinamikusabb vonalaknak és a kellemes földszíneknek. Az új irány fő jellemzői az egyenes és ívelt vonalak váltakozása, a neutrális színek, a világos parketták használata. Azokat szívesen alkalmazzák akár a falakon is. De kedvelik a sok fényt, az üvegfallal leválasztott, apró belső kerteket, a sötét falakat, a süppedős szőnyegeket, valamint az egyszerű kiegészítőket ugyancsak.