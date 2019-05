Zengett a magyar himnusz Pozsonyban

Több százan jelentek meg Pozsonyban a szlovák parlament előtt, hogy tiltakozásuknak adjanak hangot a botrányos himnusz-törvény elfogadásával kapcsolatban.

A „Himnuszunk a szabadságunk” címet viselő tüntetést május 5-én tartották a pozsonyi vár mellett, a parlament épülete előtt. A rendezvény az Ismerős Arcok együttes már-már felvidéki himnuszként is nevezhető szerzeményének, a „Nélküled” című dalának éneklésével kezdődött – írja a Ma7.

A portál részletes beszámolót közölt a demonstrációról. Halász Béla, a rendezvény egyik szervezője arról beszélt, hogy a szlovák parlament olyan törvényt hozott, amely kifejezetten a magyarok ellen irányul, és amely tiltja és bünteti a magyar himnusz éneklését. Azt a himnuszt és nemzeti imát, amely összeköti a magyar nemzetet – a Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Vajdaság és a nagyvilág összes magyar emberét. „108 parlamenti képviselő szavazta meg ezt a törvényt, köztük sajnos magyar képviselők is” – idézte fel Halász Béla.

„Egy olyan országban élünk, ahol mindannyian háborús bűnösek vagyunk, ahol nem vagyunk egyenrangú polgárok, ahol büntetlenül vernek rendőrök szurkolókat, büntetlenül verik meg és hurcolják meg Malina Hedviget, ahol az autonómia szitokszó, ahol a déli régiókat teljesen elhanyagolják, ahol a magyar nyelv nem egyenrangú a szlovákkal, ahol Párkány nem lehet Párkány, és ahol provokációként Štúr-szobrot állítanak.

Ezért ma nemcsak a himnuszunkat nem hagyjuk, hanem szóvá teszünk mindent, amiről eddig sem lett volna szabad hallgatni.

Az elmúlt 30 évben a felsorolt okok miatt is 110 ezerrel kevesebb lett a felvidéki magyarok száma” – sorolta Halász Béla a méltatlanabbnál méltatlanabb sérelmeket.

A tüntetésen elhangoztak a magyarok követelései is. „Kérjük és követeljük a jelenlegi állami jelképekről szóló törvény eltörlését és megváltoztatását, a Beneš-dekrétumok felülvizsgálatát, a jogtiprások következményeinek kárpótlását és jóvátételét, Esterházy János teljes rehabilitálását, a Szlovák Köztársaság területén a magyar nemzeti közösség államalkotó nemzetté nyilvánítását az alkotmányban, és a magyar nyelvnek a szlovákkal egyenrangúvá tételét. Kérjük és követeljük továbbá, hogy szlovák kormány és parlament kérjen bocsánatot Zsák Malina Hedvigtől és családjától,

a kettős állampolgárságról szóló törvény eltörlését, a szabad nyelvhasználatot, és jelképeink, többek között a magyar zászló használatát.

A felvidéki magyar nemzeti közösség számára csak olyan érdekképviselet elfogadható, amely mindezt vállalja, programjára tűzi, és kiáll mellette” – sorolták.

A rendezvényen jelen volt egy szlovák képviselő, Ondrej Dostál (SaS), aki támogatja a felvidéki magyarokat. Dostál elmondta, azon szlovák emberek és politikusok nevében jelent meg a tüntetésen, akik nem gondolják, hogy be kellene tiltani Szlovákiában a magyar, vagy bármelyik más himnuszt. Hangsúlyozta a szabadság tiszteletben tartásának, és a másik fél megértésére való törekvésnek a fontosságát.

Egy szabad és demokratikus társadalomban nem megengedhető, hogy a törvény olyan dolgokat tiltson, amelyekkel nem ártunk más embereknek, vagy az államnak

– mondta. Bármelyik demokratikus ország himnuszának eléneklése pedig nem árt senkinek és semminek. Egy ilyen dolgot nem lenne szabad betiltani. Ennek ellenére ez megtörtént a szlovák parlamentben – tette hozzá.

A tüntetésen megemlékeztek anyák napjáról is. A cikk felidézi: Neszméri Tünde, a Csemadok képviselője elmondta, nem szabad elfelejtenünk, hogy a legtöbbünk édesanyjától kapta anyanyelve mellett azt a kulturális értékrendet is, ami miatt ma itt vagyunk, aminek okán úgy érezzük, ki kell ide állnunk és fel kell emelnünk a szavunkat az értelmetlen, soviniszta törvény ellen, amely a nemzeti lobogónk használatának tiltása után himnuszunk éneklését is megtiltaná.

A Csemadok képviselője hangsúlyozta, a felvidéki magyarság mai helyzetére jellemző, hogy sok helyütt ma is sérelmezik, ha magyarul beszélnek. „Állandóan harcot kell vívnunk az anyanyelvi oktatásért. Kultúránk támogatása még ma is hiányos, az anyaország segítsége nélkül képtelenek lennénk megszervezni rendezvényeinket, holott itt fizetünk adót és hűségesek vagyunk szülőföldünkhöz.

Nem szabad hagynunk, hogy megfélemlítsenek, továbbra is meg kell maradnunk magyarként szülőföldünkön.

Ehhez viszont az kell, hogy nemzeti jelképeinket, zászlónkat, címerünket ne csak a szívünkben hordozhassuk, hanem használhassuk is azt, hogy nemzeti imánkat, mely nemcsak egy ország, hanem egy nép himnusza, elénekelhessük, és továbbra is kérhessük: Isten, áldd meg a magyart!”

A tüntetést a magyar Himnusz eléneklésével ért véget Kovács Koppány, a Rómeó Vérzik frontemberének felvezetésével.

A teljes cikk a Ma7 oldalán olvasható.

Borítókép: részlet a tüntetésen készült videóból