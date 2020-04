Washington bevezetné a vírusteszteket néhány nemzetközi légi járaton

Donald Trump azokra a járatokra gondol, amelyek a járvány által leginkább érintett országokból érkeznek az Egyesült Államokba.

Washington fontolgatja a koronavírus-tesztek bevezetését bizonyos nemzetközi repülőjáratokon – mondta az amerikai elnök újságíróknak helyi idő szerint kedden délután a Fehér Házban.

Donald Trump kifejtette, hogy azokra a járatokra gondol, amelyek a járvány által leginkább érintett országokból érkeznek az Egyesült Államokba. Mint közölte, a kormányzat illetékesei már dolgoznak ezen az amerikai légitársaságok képviselőivel, és a döntés „a nagyon közeli jövőben” várható.

Kérdésre válaszolva az elnök Brazíliát nevezte meg, mint az egyik lehetséges gócpontot, s az onnan érkező utasok vizsgálatát helyezte kilátásba. „Megtettem ezt korábban Kínával és Európával is” – fogalmazott, utalva arra, hogy az amerikai kormány eleinte felfüggesztette a beutazásokat ezen térségekből, később pedig az onnan érkezőket letesztelték koronavírusra.

Trump arról számolt be, hogy az Egyesült Államokban a közeljövőben már napi egymillió vírusteszt elvégzésére lesz mód.

Szintén újságírói felvetésre úgy fogalmazott: elképzelhetőnek tartja, hogy a szövetségi kormányzat megsegítsen tagállamokat, ő személy szerint is nyitott erre, de csakis a járvány miatti gazdasági kiesések pótlásáról lehet szó, a korábbi, rossz gazdálkodásnak betudható nehézségeken a kormány nem segít. Ezt már Steve Mnuchin pénzügyminiszter is megemlítette kedden a Fox televíziónak adott interjújában.

„Azt hiszem, nagy különbség van egy, a Covid-19-betegség miatt veszteségeket elszenvedő állam, illetve egy olyan állam között, amelyet 25 éven keresztül nagyon rosszul vezettek” – szögezte le Trump.

Kitért emellett arra is, hogy azok az államok, amelyek nem működnek együtt a kormánnyal az illegális bevándorlók regisztrálásában és esetleges kiutasításában – az úgynevezett „menedékállamok” vagy „menedékvárosok” – esetleg nem vagy csak abban az esetben kaphatnak szövetségi segítséget, ha változtatnak eddigi politikájukon.

Közben kiderült, hogy a képviselőház a tervekkel ellentétben jövő héten mégsem tárgyalja az újabb gazdaságélénkítő csomagot, mivel a képviselők a járvány miatt nem térnek vissza Washingtonba. Ezt Steny Hoyer, a képviselőház többségben lévő demokrata párti frakciójának vezetője jelentette be. Közölte: a szövetségi fővárosban egyelőre folyamatosan emelkedik a fertőzöttek és az elhunytak száma, ezért Nancy Pelosi házelnök úgy döntött, hogy határozatlan ideig felfüggesztik az ülésezést.

Donald Trump a sajtóbeszélgetésen lustaságot emlegetett a demokrata politikusok esetében. „Vakációznak” – közölte. „Nézhetik majd Nancy Pelosit, amint fagyizik egy éjszakai televíziós műsorban” – tette hozzá, arra célozva, hogy néhány nappal korábban a házelnök úgy adott interjút a házából az MSNBC televíziónak, hogy közben fagylaltozott, és azt is megmutatta, hogy a mélyhűtője tele van fagylalttal.

A republikánus többségű szenátus a terveknek megfelelően a jövő héten megkezdi az újabb törvénycsomag vitáját.

A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház legfrissebb adatai szerint az utóbbi 24 órában 2207 új halálos áldozatot regisztráltak az Egyesült Államokban. Ez jelentős növekedés az egy nappal korábbi, 1300 körüli számhoz képest, ami pedig lényegesen alatta maradt a korábbi napi adatoknak.

Ezzel az országban 58 351-re nőtt a koronavírus halálos áldozatainak száma, ami meghaladja a mintegy két évtizeden át tartó vietnami háborúban elesett amerikai katonák számát (58 220). Az igazolt esetek száma pedig átlépte a jelképes egymilliós határt.