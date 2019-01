Vitába keveredtek a cseh politikusok a Huawei-technológiák kockázatáról

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te nem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MIKLÓS IMRE a Kórház volt dolgozója 87 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2019. január 15-én 11 órakor lesz a Csutora temetőben. A gyászoló család

"Egy éve már, hogy a temetőbe járunk, megnyugvást lelkünknek még most sem találunk. Sírod előtt állunk, talán te is látod, körülötted van ma is szerető családod. Tudjuk, hogy már nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, ami nagyon tud fájni. Szívünkben megmarad az örök szeretet, ami elfeledni téged nem enged." Fájó szívvel emlékezünk LAKI MIHÁLY LÁSZLÓRA halálának 1. évfordulóján. Szerető feleséged és a családod

"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy HOFFEER VENDEL 81 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 15-én 15 órakor lesz a balinkai temetőben. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SÜTÖRI ISTVÁN 66 éves korában elhunyt. Végső búcsút 2019. január 15-én 9.30-kor veszünk tőle a Béla úti temetőben. Kegyeletnyilvánítás egy szál virággal. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VARGÁNÉ SZINÁVEL KATALIN volt gyógyszertári leltározó 76 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 18-án 11 órakor lesz a székesfehérvári Csutora temetőben. A gyászoló család

"Küzdöttél, de már nem lehet a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KLAMBAUER ATTILA életének 66. évében elhunyt. Végső búcsút 2019. január 16-án 13.30-kor veszünk tőle a Béla úti köztemetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BORBÉLY SÁNDORNÉ szül. Balogh Erzsébet 77 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 16-án 15.30-kor lesz a Béla úti temetőben. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PALLAG JÓZSEFNÉ szül. Godena Anna életének 69. évében elhunyt. Temetése 2019. január 15-én 13 órakor a székesfehérvári Hosszú temetőben lesz. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MOLNÁR GYÖRGYNÉ (Schlauszki Mária Julianna) 77 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 16-án 11 órakor lesz a Béla úti temető vízbemosásos parcellájában. Gyászoló család

„Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák, végül ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, Szeressétek egymást, mert én már nem leszek...” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy RIBA LÁSZLÓ polgárdi lakos életének 81. évében csendben elhunyt. Végső nyugalomba helyezése 2019. január 14-én 14 órakor lesz a polgárdi református temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

"4 éve, hogy örök álom zárta le a szemed, Azóta könnyek között emlegetjük neved. Elmentél tőlünk egy végtelen útra, Melyről csak visszanézni lehet, visszajönni soha. Nélküled már semmi nem olyan, mint régen, Egy fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szemében. Feledni téged soha nem lehet." Fájó szívvel emlékezünk ÖZV. CZÖVEK LAJOSNÉ szül. Simon Julianna halálának évfordulóján. Szerető fia Lajos, lánya Julika és családja

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,hogy HUSZÁR JÁNOS ny. tüo. zászlós 8000 Szfvár., Rákóczi u. 33/A 4/2 sz. alatti lakos 85 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. január 15-én 14 órakor lesz a Béla úti temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JÓZSA ISTVÁNNÉ szül. Szabó Katalin életének 85. évében elhunyt. Temetése 2019. január 12-én 9 órakor a magyaralmási temetőben lesz. Köszönjük mindazoknak, akik gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik DR. KLAUSER JÁNOS temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban velünk osztoztak. A gyászoló család

"Legyen lelkednek béke és nyugalom, nekünk megmarad a könny és a fájdalom." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KISS JÓZSEFNÉ szül. Molnár Irén Mária szerető szíve életének 60. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. január 11-én 15 órakor lesz a lepsényi református temető ravatalozójában. Temetésére későbbi időpontban, szűk családi körben kerül sor. Emlékét a szívünkben örökké megőrizzük. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS LÁSZLÓ ácsmester, műszaki ellenőr, FM-i Beruházási Vállalalat volt dolgozója, gárdonyi lakos életének 76. évében elhunyt. Végső búcsút veszünk 2019. január 11-én, pénteken 12 órakor az agárdi temetőben. Ezúttal mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Gyászoló család

"Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már. Nem jöhet vissza, hiába kérjük, emléke szívünkben otthont talál." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy FEKETÉNÉ CSELYUSZKA ÉVA tanárnő 2018. december 23-án, hosszan tartó betegségben elhunyt. Temetése 2019. január 12-én 14 órakor a szabadbattyáni katolikus temetőben lesz. Gyászoló család

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.” Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagyapánk, dédnagyapánk KLECSKA ERNŐ LIPÓT súlyos betegségben, rövid szenvedés után, a 78. születésnapja előtt 21 nappal, 2018. december 18-án elhunyt. Szerettünk hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. január 12-én 11 órakor lesz a székesfehérvári Prohászka-templomban. Gyászoló család

"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél. Szereteted szívünkben örökké él." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy a szerető apa, nagypapa, testvér, sógor és rokon CSEHI JÓZSEF életének 60. évében hirtelen elhunyt. Örök nyugalomra helyezése 2019. január 12-én 11.30-kor lesz a csóri katolikus temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Csehi Marcsi és Simonné Manyi

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TŐKE GYÖRGY a SPAR dolgozója súlyos betegségben, 59 éves korában elhunyt. Végyső nyugalomba helyezése a Prohászka-templomban 2019. január 11-én 15 órakor lesz. Szentmise ezen a napon 18 órakor a templom kápolnájában. Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal fejezzék ki! Köszönjük mindazoknak, akik gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Gyászoló család