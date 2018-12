Visszafogott növekedés várható jövőre a légiközlekedésben

Az előrejelzések szerint a kerozin ára az idei 80 dollár körüli csúcsról 60-65 dollár körüli értéken stabilizálódhat.

Visszafogott, az előző évektől elmaradó mértékű fejlődésre számít a légiközlekedési iparág pénzügyi helyzetében a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA).

Brian Pierce, a több mint kétszáz légitársaságot tömörítő kereskedelmi szervezet vezető közgazdásza Genfben azt mondta, az utasforgalom 5,7 százalékkal 4,59 milliárdra emelkedhet, a légitársaságok árbevétele 7,8 százalékkal 885 milliárd dollárra javulhat.

Az előrejelzések szerint a kerozin ára az idei 80 dollár körüli csúcsról 60-65 dollár körüli értéken stabilizálódhat, ez viszont nem fog jelentősen segíteni a cégeknek, mert a jövő évi üzemanyagigényüket opciós ügyleteken keresztül nagyobb részt már lekötötték. Részben emiatt az ideihez képest 2019-ben kerozinra 11 százalékkal többet, 200 millió dollárt kell majd költeniük.

Az összesített üzemi eredmény a kimutatás szerint 59,8 milliárd dollár lesz, 7,1 százalékkal több, mint amit 2018-ra várnak, az adózott eredmény pedig 9,9 százalékkal 35,5 milliárd dollárra javulhat 2019-ben.

Az MTI kérdésére válaszolva Brian Pierce hangsúlyozta: 2019 is nagyon nehéz év lesz az európai légitársaságok számára a magas üzemelési költségek miatt, így jövőre is folytatódhat a konszolidáció az európai piacon, további légitársaságok csődölhetnek be.

Alexandre de Juniac, az IATA elnök-vezérigazgatója óvatos optimizmusának adott hangot, elmondása szerint a légiközlekedési iparág pénzügyi alapjai minden eddiginél erősebbek.

Megjegyezte még, hogy október végéig csak Európában 14 millió perc volt a járatok összesített késése, ez 26 évnek felel meg, és ezt elfogadhatatlannak tartja, ezért azonnali cselekvésre szólította fel az érintett légiforgalmi irányító szolgálatokat és repülőtereket.

