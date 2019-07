Verekedés, gyújtogatás, rendőri erőszak Párizsban a nemzeti ünnepen

Idén is megtartották a szokásos katonai díszszemlét Párizsban, a francia nemzeti ünnepen, a Bastille várbörtön 1789-es, forradalmárok általi bevételének 230. évfordulójának a tiszteletére. A fővárosban a megemlékezésen botrány tört ki; Emmanuel Macron elnököt kifütyülték a tüntetők, ezután összecsapások alakultak ki, a rendőrök pedig rátámadtak a tiltakozókra, könnygázt és gumilövedéket is bevetettek ellenük. Ahogy a francia tüntetéseken az utóbbi hónapokban általános: a rendőrök egyrészt tehetetlenek voltak a legagresszívebb tüntetőkkel szemben, akik ismét fel akarták gyújtani az egyik leghíresebb párizsi éttermet, a Fouquet’s-t, ugyanakkor tüntetők más csoportjával meg feltűnően erőszakosak voltak. Egy nő súlyosan megsérült a szemén – írja az Origo.

A párizsi központi megemlékezésen az incidensek azután kezdődtek, miután a Macron ellen tüntetők – köztük a megélhetésükért küzdő sárgamellényesek és persze szélsőbaloldali anarchisták is – hangosan kifütyülték a katonai parádé előtt gépkocsiján elhajtó francia államfőt a Champs-Élysées sugárúton, majd ezután a lemondását követelték.

A videón egyébként látszik, hogy szélsőbaloldali anarchisták azt kiabálják, hogy a Fouquet’s-hez, a Fouquet’s-hez. Mint ismert, tavasszal kirabolták és felgyújtották a sárgamellényesek közé keveredett anarchisták az egyik leghíresebb párizsi éttermet.

A hatóságok szerint a tiltakozó megmozdulás nem volt előre bejelentve – írja az AFP francia hírügynökség.

