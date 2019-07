Újra őrizetbe vették a Viking kapitányát

A Kúria ma mondta ki, hogy törvényellenesen engedték szabadon.

Őrizetbe vette a rendőrség a Viking Sigyn ukrán kapitányát, miután a Kúria kimondta, hogy törvénysértő volt a szabadlábra helyezése – értesült az Origo. A lap információit a Fővárosi Főügyészség is megerősítette.

A budapesti Rendőr-főkapitányság közleményt is kiadott az ügyben, amelyben azt írják, ezúttal halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetése miatt, szakértők bevonásával folytatnak nyomozást. Az ukrán kapitányt gyanúsítottként hallgatják ki.

A Kúria mai ülésén mondta ki, hogy a bíróság törvényellenesen engedte ki a letartóztatásból Jurij Csaplinszkijt, az ukrán kapitányt. Nincs ugyanis magyarországi lakcíme és ezt az óvadék nem helyettesítheti.

Május 29-én a Margit hídnál összeütközött két hajó. A Viking Sigyn szállodahajó valósággal maga alá gyűrte és áthajtott a Hableány nevű sétahajón, amelyen harmincöten utaztak, köztük harminchárom dél-koreai turista és az idegenvezetőjük, valamint a hajó magyar kapitánya és matróza is. A Hableány 7 másodperc alatt elsüllyedt. A balesetet hét ember élte túl, huszonheten meghaltak, egy embert még most is keresnek a hatóságok. A balesetet a Viking kapitánya okozhatta, aki észre sem vette, hogy nekiment a kis turistahajónak.