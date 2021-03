Tüntetés volt a korlátozások ellen Prágában

A Megdöglött a Kutya nevű mozgalmat olyan kisvállalkozók hozták létre, akik a koronavírus terjedése elleni intézkedésekben a létüket látják veszélyeztetve.

Több száz ember, döntően fiatalok tüntettek vasárnap délután Prágában a koronavírus-járvány fékezését célzó, a közéletet korlátozó kormányzati intézkedések ellen.

A Vencel térre, majd egy órával később az Óvárosi térre meghirdetett tiltakozó akciókat a Megdöglött a Kutya (Chcípl PES) nevű civil kezdeményezés szervezte.

A PES a hivatalos járványellenes rendszer cseh nevének rövidítése, ugyanakkor kutyát is jelent. Innen a civil kezdeményezés neve. A mozgalmat olyan kisvállalkozók hozták létre, akik a koronavírus terjedése elleni intézkedésekben a létüket látják veszélyeztetve.

A rendőrség még a tiltakozó akció kezdete előtt lezárta a Vencel teret, majd az Óvárosi teret, az oda vezető utcákon a kommandósok kordonokat állítottak fel. A tüntetések helyszínére az érvényes rendeletek értelmében a rendőrök csak 100-100 embert engedtek. A hatóságok felszólítására a rendezők a hivatalosan bejelentett akciókat alig negyedóra elteltével mindkét helyen befejezettnek nyilvánították. Ennek ellenére a prágai Óváros néhány helyén az agresszívvé vált tüntető csoportokat a rendőröknek csak könnygázzal sikerült feloszlatni. Számos tüntető cseh zászlót lengetett, az emberek kormányellenes jelszavakat skandáltak és szabadságot követeltek.

A több száz tüntető ezután a belvárosból a Moldva folyó másik partján elterülő Petrín parkba ment, ahonnan később rendezett menetben visszatértek az Óvárosba.

Az Óvárosi teret a rendőrség lezárva tartotta, szerinte az akció résztvevőinek többsége megsértette a kötelező óvintézkedéseket azzal, hogy maszk nélkül vett részt az akción, és nem tartották be a két ember közötti kötelező, legalább kétméteres távolságot sem.

Az érvényes rendeletek megsértése miatt több személyt őrizetbe vettek a hatóságok. A CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízió közlése szerint a rendőrök Lubomír Volny parlamenti képviselőt is elővezették, miután nem volt hajlandó felvenni az arcmaszkot. A képviselő rendőrségi őrizetbe vételét Jan Hamácek belügyminiszter megerősítette.

A Megdöglött a Kutya kezdeményezés céljai elérése érdekében petíciót is megjelentetett az interneten, amelyet eddig mintegy 25 ezer ember írt alá.

Csehországban március 28-ig szükségállapot van érvényben, amelynek keretében az eddigi legszigorúbb járványügyi és közéleti korlátozások léptek életbe.

A csehek három hétig nem hagyhatják el lakhelyüket, más településekre csak munkavégzés vagy egészségügyi kezelés érdekében lehetséges az utazás, teljes mértékben szünetel az óvodák és az iskolák működése (eddig is csak az elsősök és a másodikosok jártak iskolába), és bezárták a még nyitva tartó üzletek egy részét is. A vendéglők továbbra is csak elvitelre főzhetnek ételt.

Az iparvállalatok működését nem korlátozták, de minden munkahelyen kötelező az alkalmazottak tesztelése és a legalább FFP2-es kategóriájú szájmaszk viselése.

Új elem, hogy tilos más családok meglátogatása és az éjjeli kutyasétáltatáskor is legfeljebb 500 méterre lehet eltávolodni a lakhelytől. A lakott helyeken most már mindenütt kötelező az FFP2-es kategóriájú légzésvédők viselése.

A szigorú szabályokat, amelyek fogadtatása nem volt egyértelműen pozitív, a rendőrség szúrópróbaszerűen ellenőrzi, a magánszemélyek büntetése elérheti a 30 ezer koronát is (mintegy 415 ezer forint).

Folytatódik az oltási kampány is. Szombatig több mint 800 ezer embert oltottak be, közülük 300 ezren már a második adagot is megkapták. A csehek egyelőre kizárólag az Európai Unióban jóváhagyott vakcinákat használják a lakosság immunizálására.

Csehországban az egy éve kitört koronavírus-járványban eddig több mint 21 ezer ember halt meg.