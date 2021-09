Trump elnök csodálta Orbán Viktort – mondja a volt amerikai igazságügyi miniszter

A nemzetállamok ideje nem múlt el, továbbra is fontos szerepet játszanak a világban. Nálunk is, és érzésem szerint Európában is egyre erősebb eközben a meggyőződés, hogy ideológiai válaszút előtt állunk. Nekem pedig nagyon tetszik, hogy Magyarország ebben ilyen keményen kiáll — mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban Jeff Sessions, Donald Trump előző amerikai elnök igazságügyminisztere. Az egykori republikánus szenátor a Danube Institute meghívására a héten vitaesteken is részt vett, ahol többek között a szigorú bevándorlási politika mellett állt ki.

A nemzetállamok ideje nem múlt el, továbbra is fontos szerepet játszanak a világban. Törvényeket alkotnak, amelyekről úgy vélik, az érdekükben állnak

– jelentette ki a lapnak Jeff Sessions, aki kifejtette: „egy nemzet részéről jogos elvárás, és meg is követelhető tőle, hogy meghatározza a bevándorláspolitikáját, majd be is tartassa azt. Ahogy Trump elnök fogalmazott, a nemzet nem is nemzet, ha nincsenek határai. A baloldal az Egyesült Államokban és Európában is állandóan azon dolgozik, hogy aláássa a határvédelmi intézkedéseket. Márpedig ha valaki törvénytelenül érkezik egy országba, számolnia kell a következményekkel, így azzal, hogy őrizetbe veszik.”

A volt igazságügyi miniszter a lapnak elmondta: a mostani látogatása is megerősítette azt a meggyőződést, hogy Magyarország milyen fontos, történelmi szerepet játszik. Hozzátette: az amerikaiak többsége mellett Trump elnök és ő is úgy véli, „rossz irányban haladunk, és nem engedhetünk tovább teret a szocialista-marxista-balos programnak, amelyet a média, a politikai vezetés az értelmiségiek olyannyira erőltetnek az Egyesült Államokban és Európában egyaránt. El kell gondolkoznunk: ez teszi majd jobbá az életünket? Vagy inkább a rációra és a jogra épülő keresztény gyökereinkhez térjünk vissza, amelyek naggyá tették a nyugati civilizációt? Azt hiszem,

e vonatkozásban a magyar vezetés és a magyarok szilárdan állnak, amikor nem akarják feladni a szabadságukat Brüsszel vagy az ENSZ érdekében.

A politikának a polgárok érdekét kell szolgálnia. Sajnos az Egyesült Államokban most nem ezt látjuk”.

Ezzel együtt azt kell mondjam, Magyarország még nálunk is hatékonyabb, mert a mi a szabályozásunkban számos kiskapu volt, a kongresszus meg nem lépett, hogy felszámolja ezeket.

Sessions az Amerikában zajló eseményekkel kapcsolatban elmondta: náluk is, és érzése szerint Európában is egyre erősebb az a meggyőződés, hogy ideológiai válaszút előtt állunk. „Nekem pedig nagyon tetszik, hogy Magyarország ebben ilyen keményen kiáll. Fontos, hogy az egyes országok szembeszálljanak például a brüsszeli bürokratákkal, akik a briteknek is meg akarták mondani, mi legyen a rókavadászattal” – mondta. Hozzátette:

Trump csodálta ezért Orbán miniszterelnököt, mert együttérzett a jogaikért kiálló nemzetekkel.

„Látjuk eközben, hogy a baloldal nem az érvekre válaszol, hanem személyes és bosszúszomjas támadást intéz, holott ez nem felel meg sem az amerikai, sem a nyugati szellemiségnek. Nagyon veszélyes dolog ez, és aggódom is miatta. Itt, Magyarországon fiatalokkal is találkoztam, akik elmondták, hogy sokan a korosztályukból szocialistákkal szimpatizálnak. Pedig rengeteg család sokat szenvedett a kommunizmus alatt. Nekünk Amerikában vagy Kanadában nincs ezzel kapcsolatos tapasztalatunk, a mi fiataljainkat ezért is nehezebb a pártunkra állítanunk” – mondta.