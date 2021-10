Transzaktivisták áldozata lett egy jótékony célra szánt játék

Wonder Women Bingo néven volt megvásárolható az Oxfam brit jótékonysági szervezet játéka, mely a klasszikus bingó mintájára készült, számok helyett azonban inspiráló nők képei voltak a táblákon. 48 nő szerepelt a táblákon, köztük Jane Austin, a polgárjogi aktivista Rosa Parks, és a holokauszt áldozata, Anne Frank.

A játékot nagyjából 15 fontért lehetett megvásárolni, amivel az Oxfam működését lehetett támogatni. A szervezet küldetése a szegénység felszámolása és a nők jogainak előmozdítása az alapító nyilatkozatuk szerint. A bingó azonban nem nyerte el mindenki tetszését, hiába mutat be 48 nagy hatású, inspiráló nőt, ugyanis köztük helyet kapott J.K. Rowling írónő is, akit az elmúlt időszakban transzfóbnak kiáltottak ki.

Ahogy arról beszámoltunk, a Harry Potter-regények szerzője azzal vívta ki egyesek haragját tavaly, hogy egy egészségügyi egyenlőségről szóló cikkel kapcsolatban – amelyben „menstruáló emberekről” írtak – megjegyezte:

Ironikusan egyértelműsítette: az „ilyen embereket” általában nőknek nevezik.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020