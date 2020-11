További szigorításokat léptettek életbe Hollandiában

Hollandiában tovább szigorították a járvány terjedését lassítani hivatott intézkedéseket, ennek keretében bezárnak a múzeumok, a koncerthelységek, a kultúrházak, valamint az állatkertek, a színházak, a mozik, az uszodák és a kaszinók. A korlátozások két hétig maradnak érvényben.

Az új rendelkezéseket Mark Rutte holland kormányfő jelentette be kedd este. A miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta: a járvány terjedése lassul, de még mindig nem a kellő mértékben. Számos régióban még mindig igen magas az új fertőzöttek száma, ezeken a helyeken, különösen Rotterdamban, akár teljes lezárásokra is lehet számítani. Hozzátette: a vendéglátó egységek október óta tartó bezárását december középéig meghosszabbítják. A fitness klubok, a fodrászatok és kozmetikai üzletek továbbra is fogadhatnak vendégeket.

Kihangsúlyozta továbbá, hogy a társas kapcsolatoknak minimálisra kell szűkülniük, a szabadtéri tevékenységeket – akár egyszerű sétákat is – minimálisra kell korlátozni.

Rutte azzal a kéréssel fordult a lakossághoz, hogy január közepéig senki se utazzon külföldre, hacsak nem feltétlenül szükséges, mivel legtöbb ország még mindig kockázatos járványügyi szempontból.

„Kemény két hét áll előttünk, de ha most elejét vesszük a vírus további terjedésének, a karácsonyi ünnepek is szebbek lesznek” – mondta.

Keddi sajtóhírek szerint az országban valamelyest lelassult a járvány terjedése. A múlt hét végi statisztikák azt mutatják, hogy az új fertőzöttek száma 5 százalékkal csökkent a megelőző hét adatihoz képest. A járványhoz köthető halálesetek száma viszont nő, az elmúlt hét napban 32 százalékkal emelkedett az elhunytak száma.