Tovább falaz a bákói prefektus a dormánfalvi polgármesteri hivatalnak

Egy hónap sem volt elegendő arra, hogy közigazgatási pert indítson a temető átalakítása miatt.

Bákó megye prefektusa – korábbi bejelentésétől eltérően – még mindig nem támadta meg a közigazgatási bíróságon azt az építési engedélyt, amelyet a darmanesti-i (dormánfalvi) polgármesteri hivatal állított ki maga számára az úzvölgyi katonatemető átalakítására.

A román kormány Bákó megyei képviseletét ellátó prefektusi hivatal korábban múlt péntekig adott haladékot a polgármesternek álláspontja megvédésére. Közölte:

ha ez a megnevezett határidőig nem történik meg, a közigazgatási bíróságon támadja meg az okmányt.

A prefektus által indított per az építési engedély hatályának a felfüggesztését jelentené a jogerős ítélet kimondásáig.

A prefektusi hivatal szóvivője kedden elmondta: június 4-én a Hősök Emléke Országos Hivatalt (ONCE) is megkérdezték arról, hogy hozzájárult-e a temető átalakításához, és amíg nem kapnak választ, nem dönthetnek a közigazgatási per elindításáról.

A prefektust még május 9-én kérte fel az Állami Építkezési Felügyelőség, hogy mérlegelje az építési engedély megtámadását a közigazgatási bíróságon. A felügyelőség törvénytelennek tartotta az építési engedély kiállítását mert – mint megállapította –

a dormánfalvi polgármesteri hivatal olyan dokumentáció alapján állította ki az építési engedélyt, amely nem bizonyította egyértelműen a terület fölötti tulajdonjogát.

Ezt követően május 9-én a Kultúra és a Nemzeti Identitás Minisztériuma, június 3-án pedig a Nemzeti Védelmi Minisztérium is közölte, hogy

a temető átalakításához nem járult hozzá, pedig szükséges lett volna a hozzájárulása.

A prefektusi hivatal szóvivője elmondta: május 31-én szólították fel Darmanesti polgármesterét, hogy tisztázza a helyzetet, a polgármester azonban a június 10-én keltezett válaszában fenntartotta, hogy törvényesen járt el.

A szóvivő reményét fejezte ki, hogy még ezen a héten megkapják az Hősök Emléke Országos Hivatal (ONCE) válaszát és dönthetnek arról, hogy a bírósághoz fordulnak-e az engedély megsemmisítése ügyében.

A prefektus korábban egy másik közigazgatási pert is kilátásba helyezett az úzvölgyi temető ügyében. Június 4-én június 25-ig adott haladékot a darmanesti-i önkormányzatnak, hogy vonja vissza azt a határozatát, amelyikkel március 29-én saját közvagyonává nyilvánította a temető területét.

A Bákó megyei prefektusnak egy hónap sem volt elegendő arra, hogy közigazgatási pert indítson a temető átalakítása miatt, noha több állami hivatal jelezte a törvénytelenséget.

Ezzel szemben Hargita megye prefektusa május 29-én egyetlen nap alatt összeállította és benyújtotta azt az iratcsomót, amellyel megtámadta Csíkszentmártonnak a temető bezárására vonatkozó határozatát.