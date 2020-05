Törökországban átlépte a százhúszezret a gyógyultak száma

Az elmúlt 24 órában 1321 ember hagyhatta el a kórházakat.

Törökországban hétfőn elérte a 120 015-öt az új koronavírus-járvány gyógyultnak minősített fertőzöttjeinek a száma, miután az elmúlt 24 órában 1321 ember hagyhatta el a kórházakat – közölte Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter a Twitteren.

Ezzel párhuzamosan viszont 987 másik ember szervezetében újonnan mutatták ki a kórokozót, így a fertőzöttek száma 157 814-re nőtt. A gyógyultak teszik ki tehát az összes eset több mint 76 százalékát. A regisztrált fertőzöttek napi száma az április 11-ei 5138-as érték óta lassan mérséklődik, a mutató vasárnap 1141-en állt, bár pénteken járt már 952-nél is.

A Koca által közölt adatok szerint hétfőn 29-en vesztették életüket, s ezzel a halálos áldozatok száma 4369-re emelkedett. A kis-ázsiai országban a halálozások üteme április 19-én érte el az eddigi csúcspontját, akkor 127 ember halt meg az új koronavírus következtében. A mutató vasárnap és szombaton is 32-őn állt.

Az intenzív osztályon fekvő, valamint a gépi lélegeztetésre szoruló betegek száma hétfőn is csökkent, az előbbi 769-ről 756-ra, az utóbbi 385-ről 371-re.

Törökország május 4-től kezdve lépett át a járvány elleni védekezés második fázisába, amely a „kontrollált társadalmi élet” nevet viseli. Miközben a közösségi élet és a távolsági közlekedés országszerte még mindig szinte teljesen korlátozott, az enyhítések értelmében a 65 évnél idősebbek és a 20 évnél fiatalabbak, akikre korábban állandó jellegű kijárási tilalom vonatkozott, hetente néhány órára kimozdulhatnak otthonaikból. Továbbá bizonyos feltételekkel újranyithattak a bevásárlóközpontok, azok egyes üzletei, illetve a borbélyok, a fodrászatok és a szépségszalonok. Megnyitottak egyúttal 16-ot a személyforgalom előtt korábban lezárt 31 tartományból, de a legnépesebbek zárva maradtak, köztük Isztambul és a főváros, Ankara is. A fennmaradó 15 tartományban legalább május végéig a hétvégékre elrendelt kijárási tilalom is érvényben van, ami alkalomadtán nemcsak két-, hanem többnapos, amikor hétköznapokra eső nemzeti vagy vallási ünnepre is kiterjesztik.

Ráadásul május 23-től 26-ig a kijárási tilalom a járvány kezdete óta először a teljes országra vonatkozik, miután a muszlim szent böjti hónapot, a ramadánt lezáró ünnep alatt emberek milliói keltek volna útra autóval, hogy meglátogassák idősebb családtagjaikat, éljenek bármily távol is egymástól. A háromnapos ünnep vasárnap kezdődött.

A 83 milliós országban a hatóságok eddig több mint 1,85 millió vírustesztet végeztek el.