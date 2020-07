Pedofíliáért elítélt férfit választottak polgármesternek, a főváros alpolgármestere pedig egy gyerekmolesztáló volt asszisztense lesz. Egyre több esetben nézik el a pedofíliát, ha az valakinek az érdekében áll. Ráadásul már mozgalom is indult arra, hogy a pedofilokat fogadják el, hiszen – ahogy mondják – ez is csak egy szexuális irányultság.

Több országban is pedofil-ügyek háborítják fel a közvéleményt. Franciaországban a június végén tartott önkormányzati választásokon az egyik városban elítélt pedofilt választottak meg polgármesternek. Az eset Guadeloupe-on, egy francia tengerentúli megyében történt, Le Gosier városában, ahol a szavazatok csaknem 50 százalékával nyerte meg a választást a 36 éves Cédric Cornet – számol be a V4NA.

Az új polgármesternek korábban már meggyűlt a baja az igazságszolgáltatással, 2019-ben ugyanis elítélte őt a bíróság egy 15 év alatti kiskorú szexuális zaklatásáért. A büntetése két év felfüggesztett börtön, valamint egy 16 ezer eurós pénzbírság lett, valamint a férfi bekerült a szexuális vagy erőszakos bűncselekmények elkövetőit nyilvántartó adatbázisba.

A napokban zárult le egy volt magyar diplomata, Kaleta Gábor ügye is a bíróságon. A férfi számítógépén több tízezer gyerekkorúról készült pornográf képet találtak a hatóságok. A magyar bíróság azonban csupán egy év felfüggesztett börtönbüntetésre és 540 ezer forint (kb. 1500 euró) pénzbírságra ítélte.

Az ítéletre Deutsch Tamás, a nagyobbik magyar kormánypárt, a Fidesz EP-képviselője felháborodott Facebook-bejegyzésben reagált.

Úgy fogalmazott: „Van ez az aberrált, pedofil képeket tonnaszám gyűjtögető…” Hozzátette „Több mint 19 ezret! Mindezért a végtelenül független magyar bíróságtól egy évet kapott, azt is felfüggesztve és 540 ezer forintos pénzbüntetést kell fizetnie. Egy év felfüggesztve! Szégyen és gyalázat!”

Úgy tűnik, hogy nem csak a bírósági ítéletek körül bontakozik éles vita, mert egyre többször kezdik mentegetni a pedofilokat, mondván, az nem is bűncselekmény, hanem csak egy szexuális irányultság.

Indult egy mozgalom is, amely a map közösség címszó alatt fut – a map a minor attracted people rövidítése. A pedofilok úgy magyarázkodnak,hogy ők valójában csak kiskorúakhoz vonzódó emberek, és igyekeznek bebújni az LMBT-közösség szárnyai alá, hogy így védve legyenek a támadásokról.

Az ismert lap, a New York Times is beállt a pedofilokat védeni, 2014-ben már odáig merészkedtek, hogy egyik cikkük címéül azt adták, hogy a pedofília nem bűncselekmény, hanem egy rendellenesség. A cikk szerzője azt írta, hogy felettébb káros félreértések vannak a pedofilok körül, és meg is kellene különböztetni őket – mert van, aki pedofil, de mégsem nyúl gyerekhez, azaz nem cselekszik.

A cikk amellett is kiáll, hogy jogi védelmet élvezzenek a pedofilok is, hogy így könnyebben tudják kezeltetni magukat, illetve beilleszkedni a társadalomba. Sőt, szexuális irányultsággá kellene nyilvánítani a pedofíliát, mert így ténylegesen védetté válnának a pedofilok. A védettség azt jelentené, hogy egy pedofil ember például simán elmehetne dolgozni egy iskolába, gyerekek mellé.

Szintén Franciaországhoz kapcsolódik egy francia író, Gabriel Matzneff esete is. Az ismert férfi több művében is nyíltan írt a kiskorúakkal folytatott kapcsolatáról – akik között fiúk és lányok egyaránt voltak. Matzneff munkásságát mindenki ismerte, mégis szemet hunytak felette, és olyan fontos emberek körében mozgott, mint például az egykori francia elnök, François Mitterrand, vagy a híres divattervező, Yves Saint Laurent.

Amikor azonban év elején megjelent a könyve az általa bántalmazott egyik lánynak, az mindent megváltoztatott. Vanessa Springora maga is kiskorú volt még, amikor összekerült Matzneffel, most pedig leírta az élményeit. Ez egyfajta MeToo mozgalmat indított el a francia irodalmi világban, aminek hatására mindenki elfordult az írótól – aki így már magányosan, visszavonulva, a nyilvánosság elől elbújva éli életét.

Matzneff közvetlen környezete azonban túlélte az író bukását. A június végi franciaországi önkormányzati választásokon újraválasztott párizsi főpolgármester, Anne Hidalgo csapatában helyet kapott Gabriel Matzneff volt asszisztense, Christophe Girard is. Ő lesz Hidalgo kultúráért felelős főpolgármester-helyettese.

Németországban júniusban két pedofíliával kapcsolatos ügy is botrányt okozott. A hónap elején robbant a hír, hogy a 60-as, 70-es években Nyugat-Berlinben zajlott a Kentler-féle társadalmi kísérlet. Ennek értelmében az árva kisgyerekeket direkt pedofiloknál helyezték el, mert úgy gondolták, hogy a pedofilok majd jobban fogják szeretni őket, mint az átlagemberek.

A kísérletben vett részt például egy Fritz nevű férfi is, akit korábban már elítéltek gyerekbántalmazásért. Ő a nevelőszülősége alatt legalább kilenc gyermeket bántalmazott és erőszakolt meg – a berlini hatóságok pedig a többszöri bejelentések ellenére is sorozatosan őt jelölték ki a kisgyerek mellé.

Szintén Németországban júniusban egy rendkívül sok gyanúsítottat átfogó pedofilhálózat ellen is voltak rendőri intézkedések. Az ügyben már 21 embert gyanúsítottak meg, és több mint 30 ezer digitális nyomot azonosítottak az interneten és a dark weben működő hálózatról.

Az elkövetőknek kisfiúk és kislányok egyaránt áldozatul estek, a nyomozásban résztvevő rendőröknek pedig orvosi segítséget kellett igénybe venniük, annyi szörnyűséggel találkoztak az eset során. A hatóságok az ügy felgöngyölítésére felállítottak egy külön szervet is, amelynek célja a pedofilhálózat tagjainak az azonosítása.

Hollandiában 2018-ban a hatóságok felfedezték, hogy a dark weben már csaknem tíz éve terjed egy több száz oldalas kézikönyv arról, hogy a pedofilok hogyan tudják elcsábítani a gyanútlan kisgyerekeket.

A könyvet számos felületen megosztották az interneten, a hatóságok pedig nem tudott mit tenni ellene. Bár tudták, hogy veszélyes, a terjesztése és a birtoklása mégsem számít illegálisnak Hollandiában. A szörnyű kézikönyvben arról írnak például, hogy csak egy kisbaba számít biztonságos áldozatnak, mert ők még nem tudnak beszélni. A problémák a 2-4 éves gyerekek körében kezdődnek, akik már nem tudnak titkot tartani.

A holland helyzetet tetézi egy aktivista idei interjúja a Danny op Straat című műsorban. A program műsorvezetője, Danny Ghosen egy nyíltan pedofil-párti aktivistával beszélgetett, aki viszont saját kilétét nem fedte fel, csupán Nelsonként hivatkoztak rá.

Nelson maga is pedofil, az interjúban bevallotta, hogy ő a 4-14 éves fiúkhoz vonzódik. Szerinte ahogyan a néhány éves gyerekek el tudják dönteni, hogy kérnek-e fagyit, úgy azt is el tudják dönteni, akarnak-e szexet. Nelson ráadásul egy politikai pártot is akar alapítani, aminek a célja az lenne, hogy legalizálják a gyerekekkel való szexet.