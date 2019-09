Több ezer autóval a fedélzetén borult fel egy teherhajó Amerika partjainál

A dél-koreai konténerszállító hajót az amerikai Georgia partjainak közelében, a St. Simons-szorosban érte a baleset – tudatta a hajót üzemeltető dél-koreai vállalat hétfőn.

A Hyundai Glovis és a dél-koreai külügyminisztérium is megerősítette, hogy a 24 fős legénységből húsz embert sikeresen kimentettek a hajóról, de négy embert továbbra is keresnek. Ők feltételezhetően jelenleg is a fedélzeten vannak.

A 2017-ben gyártott Golden Ray nevű hajó Marshall-szigeteki zászló alatt hajózik, végállomása a Közel-Kelet lett volna, ahová mintegy 4000 dél-koreai autót kellett volna leszállítania.