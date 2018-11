Tizenhárom halottja van egy kaliforniai lövöldözésnek

A legfrissebb értesülések szerint a halottak között van a támadó és a seriff egyik helyettese, Ron Helus is. Helus elsőként jelent meg a helyszínen, több találat érte, és a kórházban életét vesztette. A hatóságok nem részletezték, hogy pontosan mi történt a fegyveressel. Úgy tudni, még azelőtt életét vesztette, hogy a különleges egységekből álló erősítés megérkezett a helyszínre.

This interview with a man who narrowly escaped the #Borderline Bar in Thousand Oaks with his son tonight is one of the most heartbreaking things I’ve ever seen. What is happening in America? When will it end? When will we say enough is enough? pic.twitter.com/eAgbfINv2e

Geoff Dean hangsúlyozta: túl korai latolgatni a támadó indítékait, de nem zárható ki, hogy terrorista szándékkal követte el tettét.

Szemtanúk szerint a feltételezett elkövető magas volt, fekete ruhát, kapucnit és arcát részben takaró maszkot viselt.

A Ventura County Star című helyi napilap úgy tudja, hogy legalább 30 lövés dördült el kevéssel szerda éjfél előtt a Borderline Bar & Grill nevű szórakozóhelyen, ahol éppen egy egyetemistáknak szervezett táncest zajlott több száz ember részvételével.

"Multiple injuries reported" – Firefighters and first responders are arriving at the scene of a reported mass shooting in Thousand Oaks, Ventura County.

Follow the latest updates on the story here: https://t.co/9Pc8K5AUeD pic.twitter.com/cNBc9WE1wL

