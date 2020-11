Teljes osztrák kijárási tilalom jön, megrohamozták a boltokat

Sebastian Kurz kancellár szombat délután tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a jelenleg is érvényben lévő, este 8-tól reggel 6-ig tartó kijárási tilalmat keddtől egész napra kiterjesztik.

Megrohamozták a boltokat szombaton a vásárlók Ausztriában, miután kiderült, hogy az eddigieknél is szigorúbb korlátozásokat léptet életbe a kormány a koronavírus-járvány megfékezése érdekében – számolt be róla honlapján az ORF közszolgálati csatorna alapján a Magyar Nemzet. Sebastian Kurz kancellár szombat délután tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a jelenleg is érvényben lévő, este 8-tól reggel 6-ig tartó kijárási tilalmat keddtől egész napra kiterjesztik, csak a munkába járás, a bevásárlás és a séta, a szabadtéri edzés lesz megengedett. A kormány arra fogja kérni a munkáltatókat, hogy lehetőség szerint otthoni munkavégzésre kötelezzék alkalmazottaikat.

Ezentúl csak az élelmiszerüzletek, a posta, a gyógyszertárak és a bankok maradnak nyitva, a nem létfontosságú termékeket árusító üzleteket bezárják, ahogyan a nélkülözhető szolgáltatásokat nyújtó vállalkozóknak, így a fodrászoknak és a kozmetikusoknak is szüneteltetniük kell tevékenységüket. A középiskolák már korábban átálltak digitális oktatásra, most az általános iskolákon a sor, ugyanakkor lehetővé válik, hogy a dolgozó szülők napközben az óvodákra és az általános iskolákra bízzák gyermekeik felügyeletét.

Az ORF szerint szombaton hosszú sorok kígyóztak a bevásárlóközpontokban, különösen a barkács- és bútoráruházak, illetve az elektronikai termékeket árusító üzletek előtt. A vásárlókat a különböző árleszállítási akciók is a boltokba csábították. Biztossá vált, hogy a nagy tömegeket vonzó bevásárlóközpontoknak is le kell húzniuk a rolót kedden.

Az új intézkedések két és fél hétig, azaz december 6-ig lesznek érvényben. Sebastian Kurz annak a reményének adott hangot, hogy december 7-én újra megnyithatják az üzleteket. A kormány azért döntött a szigorítás mellett, mert a jelek szerint az eddigi lépések nem hozták meg a kívánt hatást: Ausztriában meredeken emelkedik a koronavírus-fertőzöttek száma, pénteken rekordmértékű, 9586 fertőzöttet regisztráltak egyetlen nap alatt, az aktív fertőzöttek száma 76 ezer felett van. Az MTI pénteki jelentése szerint az osztrák egészségügyi rendszer leterheltsége is fokozódott: 3811 koronavírus-beteget ápolnak kórházban, közülük 546-an intenzív osztályon fekszenek.

A kancellár Izraelre hivatkozott, mint követendő példára: a zsidó államban szeptember közepén lépett életbe az egy hónapig tartó zárlat, amelynek értelmében mindenki csak 500 méterre hagyhatta el otthonát, s zárva tartottak minden oktatási és szabadidős intézményt, csak az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak maradhattak nyitva. Bár az akkori, ötezer körüli napi esetszámot sikerült a zárlat hatására ezer alá csökkenteni, az MTI pénteki jelentése szerint a fokozatos nyitás miatt ismét romlott a járványügyi helyzet. Benjámin Netanjahu miniszterelnök éjszakai zárlat bevezetését szorgalmazza.