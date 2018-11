Szijjártó Péter: hazánkat valódi barátság köti össze Lengyelországgal

A két ország mindig számíthatott és számíthat egymás feltétel nélküli támogatására – mondta a külgazdasági és külügyminiszter a lengyel nemzet függetlensége visszanyerésének alkalmából rendezett ünnepségen kedden, Budapesten.

A rendezvényen a Lengyel Köztársaság Érdemrend Parancsnoki Keresztjét vehette át Trócsányi László igazságügyi miniszter és Tarlós István főpolgármester. A Szépművészeti Múzeumban tartott eseményen Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke tiszti keresztet, Hörcsik Richárd, az európai ügyek bizottságának elnöke lovagkeresztet vehetett át.

Szijjártó Péter köszöntőjében kiemelte:

a magyarok és a lengyelek tudják, mit jelent harcolni a szabadságért, ezért tudják értékelni a szabadságot, és „ragaszkodunk is minden körülmények között hozzá”.

Azt mondta: ő olyan nemzet képviselője, amely történelme során sokszor harcolt a szabadságáért, amelynek történelme „kis túlzással nem szólt másról, mint a szabadságért folytatott harcról”, amely megbecsüli és értékeli a szabadságot, és „igazi szabadságharcos nemzet”. Azonban mindez Lengyelországra is igaz – vélekedett. A külügyminiszter emlékeztetett:

száz éve vált függetlenné Lengyelország, és a magyarok mindig kivették részüket a lengyelek szabadságharcaiból.

Ma már mindkét nép elmondhatja, hogy szabad, mindkét ország független, de a történelem viharai ma sem csendesednek, sőt „a hullámok egyre magasabbra törnek” – fogalmazott. Szijjártó Péter szerint ezért ma is szükséges megerősíteni és megélni a történelmi barátságot, amely összeköti a két nemzetet.

Magyarország és Lengyelország ma is súlyos támadásoknak van kitéve: azok támadják, akik európai egyesült államokat akarnak, akik meg akarják változtatni Európa népességének összetételét, akik át akarják léptetni Európát egy posztnemzeti, posztkeresztény korszakba, és akik azt akarják, hogy felejtsük el a nemzeti identitásunkat, vallási és kulturális hagyományainkat

– sorolta a miniszter, aki kijelentette: „Mi ellenállunk.”

Mindig európai nemzetek voltunk, mindig erős Európát akartunk, ezért most sem az alárendelt nemzetek Európáját akarjuk, hanem az erős nemzetek Európáját – magyarázta. Hozzátette: van véleményünk, mindig el is mondjuk, és ezt megtehetjük, hiszen van mögöttünk teljesítmény, ahogy azt a gazdasági és a biztonsági helyzet is mutatja.

Egyre növekvő lengyel-magyar együttműködés

Jerzy Snopek budapesti lengyel nagykövet beszédében hangsúlyozta: minden európai tudja, hogy száz év telt el az első világháború befejezése óta, „az iszonyatos háború egyeseknek pozitív politikai következményekkel járt, míg másokat sok sérelem ért”. A lengyeleknek ez az évforduló különös jelentőségű, mert éppen száz évvel ezelőtt nyerték vissza független állami létüket, és több nemzedék álma vált valóra – fogalmazott.

A diplomata felidézte: az első világháború évei után eljött a lengyelek által rég várt pillanat, amelyet a társadalmi élet és az állami struktúrák fáradságos újraépítése követett. Ezt szakította félbe a második világháború kitörése, majd a győztes nagyhatalmak vezetői újabb nehéz próbának tették ki a közép-európai országokat: „45 év erősen korlátozott állami szuverenitásra kényszerítettek bennünket” – mutatott rá.

Jerzy Snopek kiemelte: e rossz tapasztalatok miatt érzékenyek ma is saját szuverenitásukra.

Aggodalommal tekintünk azokra az európai politikai projektekre, amelyek Európát szuperhatalomként állítják be, mert veszélyt jelentene a kisebb országok kultúrájára, nemzeti önazonosságára

– vélekedett a nagykövet, aki megjegyezte: a magyar-lengyel gazdasági kapcsolatok igen szorosak, és egyre nő az együttműködés a tudomány, az oktatás és a kultúra területén is. Mint mondta, a kitüntetettek Lengyelország barátai, akik nagy érdemeket szereztek a magyar-lengyel kapcsolatok építésében.

Lengyelországban a függetlenség napja a legnagyobb nemzeti ünnep. Annak emlékére tartják, hogy Lengyelország az első világháború végén, 1918 novemberében, 123 év felosztottság után visszaszerezte önálló államiságát. A független Lengyelország létrejöttét november 11-étől számítják, amikor németországi fogságból Varsóba érkezett a haza megmentőjének tartott Józef Pilsudski.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a lengyel nemzet függetlensége visszanyerésének alkalmából rendezett ünnepségen a Szépművészeti Múzeumban 2018. november 13-án

MTI Fotó: Kovács Attila