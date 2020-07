Szijjártó Péter: az amerikai és magyar nemzet sokat harcolt a szabadságáért

Bilaterális kapcsolataink az elmúlt években látható módon erősödtek és számos közös törekvés sikeréhez vezettek, tavalyi budapesti látogatása nagyon fontos mérföldkövet jelentett ebből a szempontból – olvasható abban a levélben, amit a július 4-i amerikai nemzeti ünnep alkalmából küldött Szijjártó Péter Mike Pompeo amerikai külügyminiszternek – írja az Origó.

Engedje meg, hogy az Amerikai Egyesült Államok Függetlenségi napja alkalmából üdvözletemet és jókívánságaimat küldjem Önnek – olvasható Szijjártó Péter levelében, amit Mike Pompeo amerikai külügyminiszternek küldött július 4-e alkalmából.

Magyarország és a magyar nép, csakúgy, mint az Amerikai Egyesült Államok népe, hosszú ideje őrizi a függetlenség és a szabadság nagyrabecsülésének hagyományát. Büszkék vagyunk rá, hogy Kossuth Lajos mellszobrát, mint történelmünk ezen fontos részét jelképező alkotást, a Capitoliumban is láthatjuk.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint bilaterális kapcsolataink az elmúlt években látható módon erősödtek és számos közös törekvés sikeréhez vezettek. Tavalyi budapesti látogatása nagyon fontos mérföldkövet jelentett ebből a szempontból.

A NATO-ban való együttműködésünk túl, továbbra is elkötelezettek vagyunk az Izrael Állam iránti igazságos és kiegyensúlyozott megközelítés alkalmazásának előmozdítása mellett is. Biztosíthatom Önt, hogy továbbra is erősen védjük határainkat és fellépünk az illegális migráció ellen