Szijjártó Péter: a világjárvány könnyen okozhat újabb migrációs hullámokat (videó)

A világjárvány utáni időszak a nemzetközi és az európai politikában is teljesen más lesz a korábbiakhoz képest – kezdte sajtótájékoztatóját Szijjártó Péter.

A tárgyalás fókuszát az a téma határozta meg, hogy a világjárvány könnyen okozhat újabb Európába irányuló migrációs hullámokat. Egyes afrikai, ázsiai országokban, ahol amúgyis rossz volt a migrációs helyzet és gyenge volt az egészségügyi ellátás színvonala, ott a vírus nyomán a helyzet tovább fog romlani, ez pedig könnyen vezethet újabb migrációs hullámokhoz – vázolta a külügyminiszter.

Egyetértés van abban, hogy ezeket az új, világjárvány által kiváltott migrációs hullámokat meg kell akadályoznunk. Erre úgy van lehetőség, ha lezárjuk a migrációs útvonalakat – folytatta Szijjártó.

Tájékoztatása szerint a fő migrációs útvonal Líbián keresztül vezet, ez ma egy háborútól súlytott instabil ország, amely nem tudja megakadályozni a migrásnok feláramlását a térségből Európa irányába, ezért nekünk kell segíteni, hogy Líbia meg tudja állítani az északi irányba tartó migránshullámokat.

Ehhez arra van szükség, hogy megerősítsük európai segítséggel a líbiai parti őrséget, ehhez európai uniós pénzügyi forrásokra és egy koordinációs központra van szükség. Utóbbit Máltán kell elhelyezni – mondta Szijjártó.

Ha nem tudjuk megerősíteni a líbiai parti őrséget, akkor képtelenek lesznek az 1700 km-es partszakaszt ellenőrízni, képtelenek lesznek megakadályozni az illegális migránsok hajóraszállását és elindulását Európa felé – részletezte Szijjártó.

Magyarország és Málta már pontosan tudja, hogy milyen hatásai vannak az illegális migrációnak – mondta a külügyminiszter.

A migrációt nem menedzselni, hanem megállítani kell – nyomatékosította a miniszter.

A visegrádi országok összesen 35 millió eurót ajánlottak fel Líbia határvédelmi képességeinek fejlesztésére.

Szijjártó Péter felhívta a figyelmet arra is, hogy jelenleg Brüsszelben egy olyan megállapodás újratárgyalása zajlik, amelyet 2000-ben írt alá az Európai Unió. Ez alapvetően egymigrációs és fejlesztési megállapodás, erre hivatkozva szoktak a nyugat-európai országok hivatkozni, mely szerint legális migrációs csatornákat építenek ki, annak érdekében, hogy munkaerőt tudjanak importálni afrikai, karibi és csendes-óceáni térségekből.

Ez az érv mára teljesen tarthatatlanná vált – mondta Szijjártó.

A koronavírus-járvány miatt európai emberek milliói veszítették el a munkahelyeiket, így teljesen elfogathatatlan, logikátlan az az érvelés, hogy azért van szükség a legalizált csatornákra, mert szükség van a nyugat-európai munkaerőpiacon új munkaerőre. Ez most már nincs így, ez tény – részletezte a külügyminiszter.

A kétoldalú kérdésekről azt mondta el Szijjártó Péter, most már szabadon, korlátozás nélkül lehet Magyaroroszág és Málta között.

Szijjártó Péter arra kérte a Máltára utazókat, hogy a helyi szabályokat mindenféleképpen tartsák tiszteletben.

Evarist Bartolo máltai külügyminiszter a sajtótájékoztatón elmondta, hogy nagyon sok ügyben „ugyanazt a nyelvet beszéljük”.

A járványt követő migrációshelyzetről úgy fogalmazott, megváltozott a helyzet. Már nem lehet azzal érvelni, hogy egy jobb élet reményben indulnak el, hiszen a befogadó országokban is nehéz helyzet alakult ki. A gazdasági migránsok váltak a legnagyobb problémává, hiszen nehéz megkülönböztetni őket azoktól, akik valóban menekültek.

Fontos az, hogy a realitások talaján maradjunk. Ez nem azt jelenti, hogy rasszisták vagyunk, hanem arról van szó, hogy nem szabad Afrika erőforrásait, a legjobb tehetségeit elhalászni. Nekik is szükségük van a fiatal tehetséges emberekre, hogy ott fejlődjenek. Úgy látjuk, hogy Afrika vezetői is ugyanezt a gondolkodásmódot képviselik – részletezte a máltai külügyminiszter.

Evarist Bartolo arról is beszélt, hogy a jelenleg helyzet akár humanitárius válsággá is alakulhat. Az Európai Unió nem is próbálja védeni a déli határait.

Líbiának is csak egyetlen hajója van az 1700 km-es szakaszon, amellyel védekezni tudnak – emelte ki.

Közös érdekünk, hogy ezen az állapoton javítsunk – tette hozzá.

Utolsó pontként azt említette a máltai külügyminiszter, egyetértünk abban, hogy a kicsi országok nem hordozhatják a hátukon a nagyobb országokat, nem lehet az, hogy minket büntessenek azért, hogy betartottuk a szabályokat, pénzügyi intézkedéseket hoztunk, amelyekkel kordában tartottuk a költségeinket.