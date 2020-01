Súlyos rendőrhiány van Svédországban, egyre többen mondanak fel

Elgondolkodtató adatok kerültek napvilágra Svédországban, miszerint az elmúlt öt évben több mint kétezer tapasztalt rendőr hagyta el a pályát – közülük csak tavaly négyszázan léptek ki a szervtől – írja a V4NA hírügynökség. A jelenség hátterében több ok áll, egyesek a sok stresszre és a kevés fizetésre, mások pedig az országban uralkodó migránshelyzetre panaszkodtak. A probléma ráadásul azért is nagy, mert nem tudják pótolni ezeket az embereket, vagy azért, mert nincsenek új jelentkezők, vagy egyszerűen azért, mert egy három hete dolgozó rendőr nem tudja pótolni azt, aki 35 évig volt a pályán.

Liberals say #NoGoZones don’t exist in Sweden…

Y-day, the police in my hometown Malmö conducted a raid against the gangs in Scandinavia’s most infamous #NoGoZone, Rosengård

To guarantee their safety, they had to enter the area with 70 officers in 30 police cars#FailedState pic.twitter.com/xxTI6LIvaE

— BasedPoland (@BasedPoland) January 29, 2020