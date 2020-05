Stagnál az új fertőzöttek száma Törökországban

Törökországban pénteken 1708-cal 146 ezer 457-re nőtt a koronavírus-járvány igazolt fertőzöttjeinek a száma, az új esetek száma stagnál, két kivételtől eltekintve immár 14 napja 1500 és 2000 között ingadozik – derül ki Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter összesítéséből, amelyet a Twitter internetes közösségi oldalon tett közzé.

Az újonnan regisztrált fertőzöttek napi száma az április 11-ei 5138-as érték óta jelentősen csökkent, május 2. óta mégis inkább a stagnálás jeleit mutatja.

A friss adatok szerint az utóbbi 24 órában 48-an vesztették életüket az új koronavírus szövődményeiben, így a halálos áldozatok száma 4055-re emelkedett. A halálozások napi száma ugyancsak közel két hete stagnál, május 3. óta 47 és 64 között váltakozik. A csúcspont április 19-én volt, amikor 127 ember halt meg.

A kis-ázsiai országban az intenzív osztályon fekvő, valamint a gépi lélegeztetésre szoruló betegek száma pénteken tovább ereszkedett, az előbbi 963-ról 944-re, az utóbbi 508-ról 490-re. A gyógyultnak minősítettek száma 2103-mal 106 ezer 133-ra nőtt, és ezzel a gyógyultak teszik ki az összes eset több mint 72 százalékát.

A 83 milliós Törökországban eddig csaknem 1,55 millió vírustesztet végeztek el.

Fahrettin Koca múlt szerdán jelentette be, hogy átléptek a járvány elleni védekezés második fázisába, amely a „kontrollált társadalmi élet” nevet viseli. A tárcavezető elsősorban a maszkviselés és a társas távolságtartás jelentőségére hívta fel a figyelmet.

A korlátozások enyhítése értelmében a 65 évnél idősebbek és a 20 évnél fiatalabbak, akikre állandó jellegű kijárási tilalom vonatkozott, hetente néhány órára már kimozdulhatnak otthonaikból. Negyvenkét nap bezártságot követően, most pénteken a 15 és 20 év közöttiek csoportja tehetett sétát lakhelye közelében. Bizonyos feltételekkel újranyithattak hétfőtől a bevásárlóközpontok, azok egyes üzletei, továbbá a borbélyok, a fodrászatok, illetve a szépségszalonok.

A hatóságok mindemellett az utóbbi napokban megnyitottak 16-ot a személyforgalom előtt korábban lezárt 31 tartományból, beleértve a külföldi turisták körében is népszerű Antalyát, Muglát és Aydint, de zárva maradt mások mellett Isztambul, Ankara és Izmir is. A fennmaradó 15 tartományban továbbra is érvényben van a hétvégékre elrendelt kijárási tilalom, ráadásul a korlátozás az előttünk álló hétvégén nem csupán kétnapos, hanem négynapos lesz, mert egészen a keddre eső nemzeti ünnepig meghosszabbítják.

Miközben a közösségi élet és a távolsági közlekedés országszerte még mindig szinte teljesen korlátozott, Ülkay Atmaca, a Professzionális Szállodavezetők Egyesületének (POYD) elnöke az NTV török hírtelevízió pénteki beszámolója szerint a június 1-jén induló turistaszezonról beszélt. Rámutatott, hogy a vendégek fogadásának a legfontosabb eleme a távolságtartás lesz, de az ültetés és a kiszolgálás módjára is külön odafigyelnek majd. Az egyesület elnöke ugyanakkor aláhúzta: „Nem akarunk minden helyet maszkos és kesztyűs emberekkel megtölteni, mert a turisták üdülni jönnek, az pedig szabadságot is jelent”. „Ez nem kórház, ez egy többcsillagos hotel” – szögezte le.

Mehmet Nuri Ersoy török kulturális és turisztikai miniszter vasárnap jelezte, hogy az egészségügyi tárca június elején Antalyától kezdve az összes nemzetközi repülőtéren és a szárazföldi határátkelőhelyeken tesztelni fogja az érkezőket az útlevél-ellenőrzés előtt. Ersoy elmondta: a tesztek elvégzése két-három percet vesz igénybe, az eredmény pedig 5-6 órán belül megvan. Hozzátette: miután a turista törökországi tartózkodási helye rendelkezésre áll, a hatóságok „szükséges esetben azonnal be tudnak avatkozni”.