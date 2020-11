Sorosnak kedves lépésekkel kezdheti elnökségét Joe Biden

Joe Biden már a kampánya során is többször érintette a klímaváltozás kérdéskörét. Beszélt többek között a palagáz rétegrepesztésnek (fracking) nevezett eljárással történő kitermelésének felszámolásáról, de az olajiparnak és a széniparnak is nekiment – írja a V4NA hírügynökség.

But a few months ago he said there would be no place for fracking in a Biden Administration: „we would make sure it’s eliminated.” pic.twitter.com/gLSIZEnwP8

Joe Biden just claimed he doesn’t want to ban fracking.

Biden elnökségének első 100 napjában a 2015-ös Párizsi Klímaegyezményt is újra ratifikálná, miután Donald Trump kilépett belőle.

Látszólag Soros György szívéhez is közel áll a klímaváltozás (egyébként valóban fontos) ügye, Soros szempontjából azonban ez álszent dolog. Soros idén jelentette be, hogy 1 milliárd dollárt készül befektetni egy globális egyetemhálózat létrehozására. Ennek célja az autoriter kormányok és klímaváltozás elleni harc elősegítése. A Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) honlapján a „klímaváltozás” szóra rákeresve 11 támogatás ugrik fel a 2016 és 2018 közötti időszakban.

A Soros Fund Management 2015-ben közel 2,5 millió dollárt értékben vett két szénipari vállalattól részvény. 2014-ben pedig 234,4 millió dollárt fektetett a szén- és gázipari Consol nevű vállalatba. Az energiaipar egyébként Soroshoz nagyon közel áll, Ukrajnában is mozgott ezen a területen.

Donald Trump élesen bírálta az illegális bevándorlást elnöksége alatt.

Ide tartozik az egyes muszlim országok ellen bevezetett beutazási tilalom, illetve a családszétválasztások az amerikai-mexikói határon. Érdekesség egyébként, hogy már az Obama-adminisztráció idején is így jártak el, sőt ketrecekbe tették a bevándorlókat.

A tőzsdespekuláns világszerte pénzel bevándorláspárti szervezeteket. Amikor 2018-ban Dél-Amerikában migránskaravánok indultak az Egyesült Államok irányába, Trump is megjegyezte, hogy „sokak” szerint Soros áll a tömeg megmozdulása mögött.

Speaking to reporters outside the White House, Trump reveals some doubt about whether Republicans will maintain Senate majority.

„The House — I mean, there are a lot of people… I know we’re doing well in the Senate. And it looks like we’re doing okay in the House.” pic.twitter.com/LFdWJT9hwt

— Aaron Rupar (@atrupar) October 31, 2018