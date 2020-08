Sorban állnak az orosz vakcináért

Belarusz lesz az első ország, amely megkaphatja az orosz tudósok által kifejlesztett Covid-19 koronavírus elleni vakcinát, a Szputnyik-V-öt.

Azt még azonban nem tudni, hogy a szer mikor lesz elérhető külföldi exportra, hiszen az orosz tudósok a helyi igények kielégítését is 9-12 hónapra becsülik. A felmérések szerint ugyanakkor az orosz lakosság és az orvosok is szkeptikusak: az új orosz vakcinát csak a megkérdezettek kevesebb, mint a fele, a medikusok közül viszont kevesebb, mint negyede adatná be magának – írta meg a Magyar Nemzet.

Aljakszandr Lukasenka belarusz és Vlagyimir Putyin orosz elnök a napokban telefonon egyeztetett a járvány alakulásáról, és abban állapodtak meg, hogy a belarusz állampolgárok önkéntes alapon vehetnek majd részt az orosz Gamaleja Intézet által kifejlesztett vakcina klinikai tesztjeinek a harmadik fázisában.

Miután felpörög a tömeggyártás, Belarusz elsőként kaphat majd az orosz vakcinából.

Szerdán Oroszország másik szövetségese, Kazahsztán is szerződést írt alá az oltás beszerzéséről, miután lezárul a vakcina minden szükséges klinikai tesztje. Eddig összesen mintegy húsz ország érdeklődött az orosz vakcina iránt.

Minden oltóanyag a nemzetközi gyakorlat szerint négy különböző fázison megy át, amelyek során az állatokon végzett tesztek után egyre nagyobb populáción tesztelik a szer eredményességét és potenciális mellékhatásait. A hivatalos hatósági engedélyezés csak ezután, az adatok kielemzését követően megy végbe. Az orosz Szputnyik–V vakcina ezt az utolsó lépcsőfokot átugrotta: még nem ment át a klinikai tesztek utolsó fázisán, és az eddigi kísérletek eredményeit sem hozták nyilvánosságra. Ezidáig a hatását összesen csak 72 önkéntesen tesztelték, augusztus 11-én az orosz egészségügyi minisztérium mégis bejegyezte hivatalosan is. A tesztek utolsó fázisa végül jövő héten indul: szeptember 4-5-én negyvenezer önkéntesnek adják majd be az oltóanyagot.

Maga a vakcina két darab, 0,5 ml-es ampullából áll, amit izomba kell beadni.

A tömeggyártás ősszel indul, a széleskörű oltásokra októbertől kerülhet sor. Alekszandr Ginzburg, a Gamaleja Intézet vezetője szerint azonban legalább 9-12 hónapra lesz szükség ahhoz, hogy a teljes orosz lakosságot el tudják látni a szerrel. A gyártásért három vállalat felel majd, akik havi hárommillió vakcinát tudnak majd készíteni. Első körben az orvosok kapnak belőle, majd a koronavírus által leginkább érintett régiók.

Az Összorosz Közvéleménykutató Intézet (VCIOM) hétvégén publikált felmérése szerint ugyanakkor az orosz lakosság nagy része nem bízik a vakcinában. Az 1600 fős mintán alapuló közvéleménykutatás kérdése úgy szólt, hogy „beoltja-e magát az új orosz Szputnyik–V vakcinával?” A megkérdezettek 52 százaléka nemmel válaszolt, 42 százalék igényt tartana rá. Az orvosi közösség még szkeptikusabb: 3040 orosz orvos körében végzett felmérés azt mutatta ki, hogy a megkérdezettek alig negyede, 24,5 százaléka adatná be magának a szert, 52 százalék ellenzi a Gamaleja Intézet által kifejlesztett oltóanyag használatát.