Rendőri jelenlétre lehet szükség a kereskedelemben is

A tömegközlekedés mintájára az állampolgárokat ellenőrző szerv, vagyis például a készenléti rendőrség jenléte és a vásárláskor szintén kötelező maszkviselet szabotőreinek számonkérése vált szükségessé az élelmiszer-áruházak, bevásárlóközpontok, nagyobb üzletek környékén is – közölték a kiskereskedelem képviselői. Sorra rekordokat dönt a fertőzésszám, ám a bolti dolgozók a hét végén is sokfelé tapasztalták, hogy többen nem húznak maszkot a bevásárláshoz, külön figyelmeztetésre sem. Ezért az üzletekben is segítséget várnak a lakosság egészségvédelméhez.

Aggódnak a zárt légterű kereskedelmi egységekben naponta huzamosabb ideig tartózkodó munkavállalók amiatt, hogy az újra beköszöntő vírushullámban meredeken nő a fertőzöttek száma. Ám miközben erősödik a koronavírus elleni fellépés, sokan azzal sincsenek tisztában, hogy például a napi bevásárláskor, az utcán, a munkahelyen, de még az otthonában is mindenki folyamatos résztvevője az országos védekezésnek. A hét végén még mindig sokfelé úgy tapasztalták a boltokban, hogy

a vásárlók közül többen szabotálják a nyilvános helyekre, üzletekre előírt szabályozást, különösen a kötelező maszkviselést.

„Fel kell emelnünk a hangunkat, mivel a nyitástól zárásig több ezrek által felkeresett kiskereskedelmi egységekben is növekvő arányban jelentkezik a lakossági kiszolgálás résztvevőit, illetve a betérő vásárlókat fenyegető kockázat. Még ott tartunk, hogy a higiéniai óvintézkedések, a gyakori fizikai fertőtlenítések ellenére is folyamatos a boltokban tartózkodók kitettsége a vírusfertőzésnek, de még az áruházon kívül is adódhat kérdéses kontaktus, ezért legalább a parkolóig ne vegyük le a maszkot, a buszon pedig eleve kötelező a viselet. Nehezít a bolti helyzeten a hétvégi, munka utáni tömeg, de főleg a fegyelmezetlen maszkviselés, illetve a távolság be nem tartása, és persze az elmaradt kézmosás is ide tartozik” – hívta fel a figyelmet a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete.

Komolyabb fellépés kell

Bubenkó Csaba elnök jelezte: elérkezettnek látják az időt arra, hogy a kereskedelmi területről is rendőri, hatósági segítséget kérjenek a májusban előírt kötelező maszkviselet érvényesítéséhez, mert akik még most sem hisznek a többi országban is egyre terjedő jelenségnek, azok az eladóval, biztonsági őrrel történő vitánál határozottabb eszközzel, például a törvény erejével győzhetők meg.

„A nyáron sokan úgy álltak a Covidhoz, hogy az a sikeres első védekezési időszakban elmúlt, és már nem fenyeget többé a veszélye. Ők most nehezen hiszik el, hogy tényleg itt a második hullám, de olyanok is vannak, akik hiúsági kérdést csinálnak a maszkkötelezettségből” – jegyezte meg.

„Pedig a maszk a legenyhébb korlátozás, amit már csak olyan lépések követhetnek, amelyek hosszabb távon megterhelők. Tisztában vagyunk vele, hogy a rendőrök nem tudnak mindenütt egyszerre jelen lenni, de bízunk abban, hogy közös erővel nagyot léphetünk előre, ha alkalomszerűen, még a boltok bejárata előtt országszerte szigorú ellenőrzések történnének, amivel már eleve ki lehetne emelni a vásárlótömegből a szabálytalankodókat, akik így már nem jutnának be a zárt részbe, a többi ember közé. Péntek óta a vasúti tömegközlekedésben is a rendőrség közreműködésével tartják a rendet” – emlékeztetett.

Az elnök szerint gócpontok melegágya lehet, hogy ugyan látványosan nő a maszkos vevők száma is, egy részük viszont még most is anélkül jár-kel a polcok között, a csomagolatlan friss áruhoz pedig például sokan kesztyű nélkül nyúlnak, és az emberek közötti másfél méteres védőtávolságot sem tartják be. Sőt az sem egyedi jelenség, hogy valaki az orra, szája eltakarása nélkül beszélget, szükség szerint szabadon köhög, tüsszög – mutatott rá.

Mint mondta, a dolgozókat terhelik a maszk miatti súrlódások, de ők nem is rendelkeznek olyan jogosítványokkal, amivel szabálykövetésre kényszeríthetik a felelőtlen látogatót, csak felhívhatják a figyelmét a bolt teljes területén érvényes kötelezettségre. Ugyanígy a kereskedő sem tehet semmit, legfeljebb önként megtagadhatja a kiszolgálást, ez a megoldás viszont a forgalmának nem lenne jó hosszú távon – tette hozzá Bubenkó Csaba.

A kereskedők sem örülnek a lazulásnak

Nemcsak a munkavállalók sürgetik a maszkügy kisimítását, de a piaci szereplők sem szeretnék, hogy miközben törekednek az ellátási lánc színvonalának fenntartására,

a szkeptikusok vagy a szabotőrök miatt újra előálljon a korábbi, vírus okozta pánikállapot

az eltúlzott lakossági felvásárlásokkal. Nem hiányoznak a kijárási korlátozások miatti bevételhiányos idők sem a járványkrízisből mostanra már éppen kilábalt kereskedelemben.

Ahogy az is világos, hogy a munkahelyekből sem szabad a gazdaságnak többet elveszítenie a szükségessé váló újabb intézkedések következtében, amelyekről pedig már van tapasztalat. Ha az egészségügyi helyzet indokolja, a maszk után lépésről lépésre tovább korlátozódik a lakosság napi rutinja.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára, Vámos György a hatósági ellenőrzések kapcsán kijelentette: ha a kormány úgy dönt, hogy szigorítani kell a maszkviselés ellenőrzését, mindannyiunknak zokszó nélkül el kell fogadnia, hogy ha ez például az utcán, boltba menet közben rendőri fellépéssel, a szabálysértőknek pedig büntetéssel jár.

Nem diktálhat az üzleti érdek

Természetesen a kereskedők is alkalmazkodnak a lakosság egészségét első helyen kezelő helyzethez, és ha szükséges, lehetővé fogják tenni az ellenőrzéshez szükséges körülményeket. Az üzleti érdekek ilyenkor másodlagosak. A vevőknek, a bolti dolgozóknak is el kell fogadniuk a szokatlan helyzeteket és követni a közös védekezési irányokat – húzta alá Vámos György.

Úgy fogalmazott: nyilvánvaló az első hullám tapasztalataiból is, hogy ha a lakosság változatlanul szabad és biztonságos vásárlási körülményeket szeretne, akkor nincs kibúvó:

fel kell húzni a maszkot az üzletekben,

ami szavai szerint még így is elviselhetőbb lehet, mint utóbb a megbetegedéssel járó komolyabb kezeléseken való kényszerű részvétel.

Borítókép: illusztráció