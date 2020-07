Rangos toplistára került fel több magyar egyetem

Az eredmények azt bizonyítják, hogy a magyar egyetemek az elmúlt tíz évben egyre jobban teljesítenek, és egyre versenyképesebb diplomát adnak.

A napokban az Academic Ranking of World Universities (ARWU) toplistájára került fel több magyar egyetem is. A kormány célja az, hogy a magyar fiatalok a jövő nyertesei legyenek, ehhez pedig elengedhetetlen a világszinten is versenyképes felsőoktatás – közölte a minisztérium közleménye szerint Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára a közösségimédia-oldalán, és egyben gratulált az intézményeknek az elismeréshez.

Az államtitkár hangsúlyozta, a kormány célja a kor kihívásainak, a gazdaság és a társadalom elvárásainak megfelelő, folyamatosan fejlődő és a világszínvonal felé törekvő felsőoktatási rendszer fejlesztése. Ennek a törekvésnek az eredménye, hogy újabb nemzetközi listán értek el magyar egyetemek előkelő helyezést.

Az ARWU 2003 óta megjelenő listájára 2020-ban a magyar egyetemek közül reáltudományok területén több is felkerült.

A nemzetközi rangsorok egyszerűen áttekinthető módot kínálnak az egyetemek kiválóságának összehasonlítására. Az ARWU szakterületi rangsor 54 területet értékel az élettudományok, a természettudományok, a műszaki tudományok, orvostudományok és a társadalomtudományok kategóriákban; az idei értékelés során vizsgált 4000 egyetem közül végül 90 ország 1800 intézménye került be a világ 500 legjobbja közé.

Ebben a rangsorban matematika területen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem a 401-500. helyen zárt, fizikatudományban az ELTE a 151-200. helyen, a Debreceni Egyetem a 301-400. helyen, míg Szegedi Tudományegyetem a 401-500. helyen végzett.

Biológiai szakterületen az ELTE és a Semmelweis Egyetemmel közösen a 301-400. lett. A SOTE humánbiológia területen is helyezéssel zárt, itt 401-500-as besorolást kapott. Ezen túlmenően az ELTE az ökológiából és meteorológiában szintén 301-400. lett megtartva ezzel a tavalyi helyezését.

Az orvostudományi területen belül az állatorvostudományban a Szent István Egyetem és az Állatorvostudományi Egyetem a 201-300., klinikai orvostudományban a Semmelweis Egyetem a 201-300., a Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem pedig a 401-500. helyre került.

Egészségügyben a Pécsi Tudományegyetem a 401-500., orvostechnológiában a Semmelweis Egyetem a 201-300. helyen zárt. A SOTE ezen felül a gyógyszerészeti területen szerepel a 401-500. helyen. Gazdasági területen a Corvinus Egyetemet a 401-500. helyre sorolták, míg a politikaitudományban 301-400. helyet kapott. Pszichológia tudományterületből az ELTE a 301-400. helyen végzett.

Ezek az eredmények is azt bizonyítják, hogy a magyar egyetemek az elmúlt tíz évben egyre jobban teljesítenek, és egyre versenyképesebb diplomát adnak. A hazai intézmények a külföldi hallgatók számára is egyre népszerűbbek, ezt mutatja, hogy az elmúlt négy évben másfélszeresére nőtt a külföldi hallgatók száma – írta Schanda Tamás a közlemény szerint.