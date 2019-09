Prőhle Gergely a Donáth-ügyről: cselekednünk kell!

A közösség védelmében transzparens módon kell eljárni, a sebeket pedig be kell gyógyítani.

Az evangélikus egyház is vizsgálatot indított Donáth László ügyében, miután a lelkész ellen szexuális kényszerítés miatt rendeltek el nyomozást. Az, hogy az egykori MSZP-s képviselő ügye miképpen hat az evangélikus közösségre, az egyház és a külvilág kapcsolatára, egyelőre nem látni. A Pesti Srácok Donáth ügyéről és az evangélikus egyház esetleges balra tolódásának lehetőségéről kérdezte Prőhle Gergelyt, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelőjét.

Prőhle Gergely az evangélikusok saját vizsgálatának előzményeiről szólva elmondta, hogy egyházuk is kapott bejelentéseket, aminek következtében északi egyházkerületük elnöksége, jogi szakértőik bevonásával, és főleg az érintettek iránti nagy tapintattal igyekszik feltárni, hogy mi is történt valójában.

Prőhle emlékeztetett arra, hogy Fabiny Tamás tavaszi elnök-püspöki beiktatási beszédében világossá tette, hogy az egyházon belül zéró tolerancia érvényesül bármilyen kényszerítéssel, erőszakkal, inzultussal kapcsolatban.

„De ha nem mondta volna el ezt a beszédet, akkor is természetes, hogy a jelen helyzetben cselekednünk kell. Mindnyájan tudjuk, hogy az ilyen esetek igen érzékenyek, ráadásul az egyes tanúvallomások különbözősége a bizonyíthatóságot is érinti”

– jelentette ki Prőhle Gergely, utalva arra is, hogy a világi hatósági és az egyházi vizsgálat párhuzamosan zajlik.

Az egyházkerület testületei és a mentálhigiénés szakemberek a kapott információk, az érintettek nyilatkozatai fényében igyekeznek a közösség védelmében is transzparens módon eljárni, és főleg a sebeket begyógyítani. Mindezek fényében először is az érintett gyülekezet dönthet majd, hogy továbbra is együtt kíván-e működni a lelkészével, avagy sem.

A hatóságok munkájának eredményét nem lehet előre látni, az azonban biztos, hogy a sértettek védelme minden szempontot felülír, még a híradások kapcsán olykor jól látható politikai kommunikációs szempontokat is.

Nem véletlenül hangsúlyozta ezt az északi egyházkerület elnökségének közleménye is – emelte ki Prőhle Gergely.

A Pesti Srácok újságírója felhívta a figyelmet arra, hogy Donáth László nem csupán evangélikus lelkész, hanem szocialista képviselő is volt, s így azt is tudni szerette volna, hogy mennyire mondható általánosnak az evangélikus egyház balra tolódása európai és hazai viszonylatban.

Prőhle Gergely szerint a balra tolódás felemlegetése nem fejezi ki a helyzet összetettségét, mert nem csak szocialista, hanem MDF-es, SZDSZ-es, sőt, MIÉP-es országgyűlési képviselő lelkészük is volt az elmúlt évtizedekben.

Mi több, Font Sándor fideszes országgyűlési képviselőt, a Mezőgazdasági Bizottság elnökét déli egyházkerületük a múlt évben választotta meg világi vezetőjének, s az államtitkári karban is számos hitsorsosuk van.

„Ez is mutatja, hogy az egyházon belül érvényesül a politikai szabadság, a lényeg, hogy Krisztusban egyek vagyunk.

Amikor a miniszterelnök Tusnádfürdőn a keresztyén szabadságról beszélt, akkor a lutheránus hallgató rögtön észlelte, hogy Luther Mártonnak A keresztyén ember szabadságáról című munkájára is utal

– jelezte Prőhle Gergely, aki szerint ebben a kérdésben az is érdekes, hogy van azonban számos szociológiai jellegzetesség a protestáns egyházak európai történetében, ami a 21. század elején is tanulságos lehet.

„Ha Németország választási térképére nézünk, akkor – a nagyvárosokat kivéve – a hagyományosan katolikus vidékek kereszténydemokrata, míg a hagyományosan protestánsak többnyire szociáldemokrata szavazók. Skandináv példákat is tudnék sorolni. Mindez tehát nem újkeletű jelenség, hanem történeti tény.

Magyarországon nincsenek ilyen egyértelmű politikai tendenciák, a helyzet további érdekessége hazánkban ugyanakkor a regionálisan változó magyar, német, szlovák etnikai háttér” – fejtette ki Prőhle Gergely.