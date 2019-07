Potápi Árpád: magyar gyermekek nélkül nincs magyar jövő

Magyar gyermekek nélkül nem lehet magyar jövőről beszélni, a magyar nemzet alapját a magyar családok jelentik – jelentette ki a nemzetpolitikai államtitkár szerdán Tusnádfürdőn.

Potápi Árpád János kifejtette: amikor az identitás megerősítéséről beszélnek, akkor egyúttal a családok megerősítéséről is szó van. Jelezte: a magyar családpolitika minden elemét, amit lehet, szeretnék a határon túlra is kiterjeszteni. Kitért arra, hogy

eddig 6600 babacsomagot osztottak ki, és reményét fejezte ki, hogy hamarosan újabb csomagokat kell összeállítani.

Beszámolt az államtitkárság programjai közül a gyermekbarát vállalkozások támogatásáról, a civil és egyházi szervezetek segítéséről. Szólt arról, hogy

megkezdődött a védőnői hálózat Kárpát-medencei kiterjesztése a tavalyi évben, amely idén is folytatódik.

A magyarországihoz hasonló rendszert szeretnének létrehozni – jelezte az államtitkár.

Potápi Árpád János azt mondta, olyan környezetet kell kialakítani, amely a családokat támogatja, és ebben számítanak az óvodapedagógusokra, pedagógusokra és különböző civil szervezetekre is. Beszámolt arról is, hogy

bölcsődétől a felsőoktatásig teljes magyar intézményrendszert támogatnak, illetve működtetnek.

Több mint egymilliárd forintot fordítottak a szakképzés fejlesztésére, évről évre 5000 külhoni magyar intézményi programot támogatnak. Kiemelte a kis- és középvállalkozások segítését,

az a cél, hogy a külhoni magyar régiókban erősödjenek a vállalkozások, illetve, ha ezen keretek közül kilépnek, lehetőleg magyarországi partnerrel tegyék meg.

Illés Boglárka, az Emmi helyettes államtitkára arról beszélt, hogy önmagában a család, a felelős gyermekvállalás nem okozhat szociális nehézséget, ezért vezették be a családi adókedvezményeket, a különböző családi otthontámogatási formákat. Erről szól az anyasági támogatás, és a babakötvény is. Ezzel szerte a Kárpát-medencében több mint 10 ezer édesanyának tudtak segíteni, s a két támogatás együtt a 100 ezer forintot is meghaladja – közölte.

A kormányzati intézkedések közül szólt arról is, hogy 50 ezer bölcsődei férőhely jött létre, cél a 70 ezres szám elérése.

