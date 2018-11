Potápi Árpád: a magyar kormány nem mond le erről a földről

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint véget ért a száz év magány a Kárpát-medencében, erről a Csíki Székely Múzeumban erről péntek este, a Kratochvil Károly és a Székely Hadosztály című kiállítás megnyitóján.

Potápi Árpád János kijelentette:

„A magyar kormány nem mond le erről a földről”,

nem mond le a magyarságról, a magyar nemzetrészekről és a magyarság történelméről. Hozzátette,

ma már nem kell országhatárokat megváltoztatni a magyarság megvédéséhez.

„Véget ért a száz év magány korszaka. Gazdaságfejlesztő programokkal, tematikus évekkel, a Kárpát-medencei oktatási és gazdasági tér létrehozásával mind-mind arra törekedtünk az elmúlt nyolc évben, hogy az Önök szülőföldön való boldogulását elősegítsük” – jelentette ki az államtitkár.

Felidézte, hogy nemrég a szerémségi Maradékon járt, ahol emlékeznek még arra, hogy 1918 októberében, néhány nappal a halála előtt a településen járt Tisza István miniszterelnök. Összehívta a falu népét, és azt mondta nekik, hogy a monarchia a háborút elvesztette, de arra kérte őket, hogy őrizzék meg a hitüket, a magyarságukat. „Ezt mondhatta volna Erdélyben is, ha ide jön” – fogalmazott az államtitkár.

Felidézte azt is: a miniszterelnöki székben Tisza Istvánt követő Károlyi Mihály önkényesen leszerelte a magyar hadsereget, és ennek következtében az antant seregei kényükre-kedvükre vonulhattak be Magyarországra. Ebben a helyzetben tett hitet a hátországban egy sereg, a Székely Hadosztály arra, hogy akár élete árán is megvédi a hazát. Úgy vélte, erre akkor is büszkeséggel kell emlékezni, ha nem az történt, amit a Székely Hadosztály akart.

Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere felidézte: a Székely Hadosztályt megszervező Kratochvil Károly személyében volt egy ember, akit sokan követtek, akik tették a dolgukat. Úgy vélte, ma is az a parancs, hogy „tegyük a dolgunkat”. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben megválasztott politikus úgy vélte: nem igaz, hogy a székelység megszállás alatt van. Hozzátette:

a székely közösség vezetői azon dolgoznak, hogy egy újabb magyar világot építsenek fel, mely immár nemcsak négy évig tart, mint az 1940 és 1944 közötti.

A kiállítás szakmai megnyitóját tartó Bene János, a Nyíregyházi Jósa András Múzeum muzeológusa elmondta, a csíkszeredai kiállításon az általuk összeállított és kinyomtatott kiállítási anyag a nagyváradi Tanoda Egyesület által összegyűjtött világháborús tárgyakkal egészült ki.

Borítókép: Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára nyilatkozik a közmédiának a Székely Hadosztály megalakulásának 100. évfordulója tiszteletére rendezett Kratochvil Károly és a Székely Hadosztály című kiállítás megnyitóján a csíkszeredai Mikó-várban található Csíki Székely Múzeumban 2018. november 23-án

